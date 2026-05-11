Dívidas no CNPJ? Veja como usar o FGTS para limpar o nome da sua empresa no Desenrola 2.0

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Matheus Marques
Publicado em 11 de maio de 2026 às 13:00
As micro e pequenas empresas já podem aderir à nova ofensiva do governo contra o endividamento com o Desenrola 2.0. A iniciativa, que segue com fôlego renovado nesta semana, promove uma reestruturação profunda nas linhas de crédito Procred e Pronampe, ampliando limites e estendendo prazos de carência para desonerar o caixa de quem fatura até R$ 4,8 milhões por ano.
A medida surge em um momento crítico, onde o Brasil atinge o recorde histórico de 82,8 milhões de inadimplentes em março, segundo a Serasa, e autoriza inclusive o uso do FGTS e valores esquecidos para viabilizar as negociações.
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No segmento das pequenas empresas (faturamento até R$ 4,8 milhões), o teto do Pronampe dobrou, passando de R$ 250 mil para R$ 500 mil. A estrutura de pagamento segue o padrão de 24 meses de carência e 96 meses de prazo total.
Para evitar que gargalos temporários impeçam novos investimentos, a regra de tolerância ao atraso foi drasticamente flexibilizada: o prazo para ser barrado em novos créditos subiu de 14 para 90 dias de inadimplência.
Para as microempresas com receita anual de até R$ 360 mil, as mudanças no Procred dobram o fôlego financeiro. A carência para o início dos pagamentos saltou de 12 para 24 meses, enquanto o prazo total de quitação foi estendido para 96 meses (8 anos).
A alavancagem permitida também cresceu: o limite de crédito subiu de 30% para 50% do faturamento, com o teto agora fixado em R$ 180 mil. Em uma estratégia de fomento à equidade, empresas sob liderança feminina têm margem maior, podendo contratar até 60% do seu faturamento em crédito.
Uma das grandes novidades que segue disponível no Desenrola 2.0 é a autorização para que o empreendedor utilize saldos do FGTS ou recursos de "valores esquecidos" no sistema financeiro para liquidar as renegociações. A medida garante liquidez imediata para os acordos, sendo uma saída estratégica para limpar o CNPJ sem desfalcar o capital de giro, oferecendo uma rota de fuga para o empresário retomar a saúde financeira do seu negócio.