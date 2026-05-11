ECONOMIA

Dívidas no CNPJ? Veja como usar o FGTS para limpar o nome da sua empresa no Desenrola 2.0

Programa segue com adesão aberta para micro e pequenas empresas; novas regras do Pronampe e Procred permitem carência de até 2 anos e descontos que podem chegar a 90%.

Matheus Marques

Publicado em 11 de maio de 2026 às 13:00

Governo amplia alcance do Desenrola 2.0 para socorrer micro e pequenas empresas Crédito: Reprodução/ Gov BR

As micro e pequenas empresas já podem aderir à nova ofensiva do governo contra o endividamento com o Desenrola 2.0. A iniciativa, que segue com fôlego renovado nesta semana, promove uma reestruturação profunda nas linhas de crédito Procred e Pronampe, ampliando limites e estendendo prazos de carência para desonerar o caixa de quem fatura até R$ 4,8 milhões por ano.

A medida surge em um momento crítico, onde o Brasil atinge o recorde histórico de 82,8 milhões de inadimplentes em março, segundo a Serasa, e autoriza inclusive o uso do FGTS e valores esquecidos para viabilizar as negociações.

Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto 1 de 6

Pronampe: teto de R$ 500 mil e maior tolerância

No segmento das pequenas empresas (faturamento até R$ 4,8 milhões), o teto do Pronampe dobrou, passando de R$ 250 mil para R$ 500 mil. A estrutura de pagamento segue o padrão de 24 meses de carência e 96 meses de prazo total.

Para evitar que gargalos temporários impeçam novos investimentos, a regra de tolerância ao atraso foi drasticamente flexibilizada: o prazo para ser barrado em novos créditos subiu de 14 para 90 dias de inadimplência.

Crédito turbinado: O impacto no Procred

Para as microempresas com receita anual de até R$ 360 mil, as mudanças no Procred dobram o fôlego financeiro. A carência para o início dos pagamentos saltou de 12 para 24 meses, enquanto o prazo total de quitação foi estendido para 96 meses (8 anos).

A alavancagem permitida também cresceu: o limite de crédito subiu de 30% para 50% do faturamento, com o teto agora fixado em R$ 180 mil. Em uma estratégia de fomento à equidade, empresas sob liderança feminina têm margem maior, podendo contratar até 60% do seu faturamento em crédito.

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