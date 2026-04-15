ECONOMIA

Desenrola 2.0: como o governo quer usar o FGTS para reduzir juros das dívidas

Nova versão do programa busca evitar recaída na inadimplência, mas proposta enfrenta críticas de especialistas

Maiara Baloni

Publicado em 15 de abril de 2026 às 19:08

Dívidas Crédito: Shutterstock

O governo federal avalia lançar uma nova versão do Desenrola em 2026, com o objetivo de reduzir o custo das parcelas e criar mecanismos que evitem o retorno rápido à inadimplência. A proposta surge após dados do Banco Central indicarem que o alívio financeiro de quem renegociou dívidas foi temporário. Embora o programa original tenha movimentado R$ 53 bilhões e beneficiado cerca de 15 milhões de pessoas até maio de 2024, o aumento do custo de vida e os juros elevados levaram parte dos consumidores de volta ao endividamento poucos meses depois.



JUROS NO CARTÃO DE CRÉDITO E SELIC 1 de 4

Como funcionaria o Desenrola 2.0

Uma das propostas em análise no Ministério da Fazenda é permitir o uso do saldo do FGTS como garantia nas renegociações. A ideia é que, com o fundo do trabalhador funcionando como respaldo, os bancos possam oferecer juros mais baixos nas novas condições de pagamento.



A medida, no entanto, enfrenta resistência de entidades como o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e sindicatos. A principal crítica é que o uso do FGTS, que deveria ser reservado para situações como desemprego ou aquisição da casa própria, pode transferir o risco ao trabalhador sem resolver o problema estrutural do endividamento. O Idec defende que a política pública precisa respeitar o conceito de mínimo existencial e ampliar a proteção ao consumidor.



O peso dos juros no orçamento

A dificuldade em manter os pagamentos está diretamente ligada ao nível da taxa Selic. Com os juros básicos em patamar elevado, o custo do crédito ao consumidor continua alto. Mesmo após renegociações, quem depende de modalidades como cartão de crédito ou cheque especial enfrenta taxas que podem ultrapassar 400% ao ano.



Especialistas e entidades de defesa do consumidor apontam que o endividamento no Brasil tem causas estruturais. Sem mudanças mais amplas na regulação do crédito e na limitação de juros, programas de renegociação tendem a ter efeito temporário, já que o acúmulo de encargos supera a capacidade de pagamento das famílias.



O que está em discussão

O Desenrola 2.0 ainda não foi formalizado e depende da definição de regras que reduzam o risco de reendividamento. Antes de qualquer envio ao Congresso, o governo acompanha indicadores como o comprometimento da renda das famílias, monitorado pelo Banco Central.

