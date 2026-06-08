NEGÓCIOS

A empresa familiar de salgadinhos que desafia gigantes e fatura R$ 130 milhões

Fábrica foi inaugurada em 25 de março de 1992, na cidade de Amparo, no interior de São Paulo

Millena Marques

Publicado em 8 de junho de 2026 às 16:04

Fábrica Milho de Ouro Crédito: Divulgação/Milho de Ouro

Apesar da popularidade dos salgadinhos, o consumo no Brasil ainda está abaixo da média internacional. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Embalagem (Abre), cada brasileiro consome, em média, 1,8 quilo de snacks por ano. No México, esse volume chega a 4,5 quilos, enquanto a média mundial supera 5 quilos por pessoa.

De olho nesse potencial de crescimento, a Milho de Ouro, fabricante da marca Lobits, iniciou uma estratégia para fortalecer sua presença no mercado nacional. A empresa decidiu unificar todo o portfólio sob uma única marca, buscando ampliar a visibilidade nos pontos de venda e facilitar o reconhecimento pelos consumidores.

Fábrica Milho de Ouro 1 de 11

Fundada em 1992, a companhia produz atualmente mais de 700 toneladas de salgadinhos por mês e possui capacidade para dobrar esse volume, alcançando 1.400 toneladas mensais em suas duas fábricas localizadas em Embu das Artes, na Grande São Paulo.

A meta é encerrar 2025 com faturamento de R$ 130 milhões, alta de 30% em relação ao ano anterior. Para 2026, a expectativa é atingir entre R$ 180 milhões e R$ 200 milhões. As informações são da revista Exame.

“Nossa proposta é oferecer produtos de qualidade com preços acessíveis, ampliando as opções para os consumidores”, afirma Pedro Rodrigues, diretor comercial da empresa e integrante da segunda geração da família fundadora.

A história da Milho de Ouro começou de forma inesperada. Após encerrar uma confecção que mantinha em Amparo (SP), Darlene Rodrigues buscava uma nova atividade quando recebeu o conselho de investir no setor de alimentos. Com o marido, Spencer Rodrigues, visitou uma fábrica de salgadinhos em Ribeirão Preto e decidiu apostar no segmento.

O negócio começou com uma máquina capaz de produzir 80 quilos por hora. Durante 12 anos, a produção foi terceirizada. Em 2009, com o fim da parceria, a empresa lançou a marca própria Lobits e iniciou um processo de estruturação das áreas administrativa, logística e comercial.

Atualmente, a companhia passa por uma nova fase de profissionalização. Sob a liderança da fundadora e CEO Darlene Rodrigues, ao lado dos filhos Pedro, Isabela e Ricardo, a empresa investiu na implantação dos sistemas SAP e Salesforce, conquistou certificações internacionais e planeja realizar degustações em mil pontos de venda até o fim de 2025.

A Milho de Ouro também ampliou os investimentos em gestão de pessoas, com programas de capacitação e apoio psicológico aos seus 230 colaboradores.

Hoje, os produtos da empresa estão presentes em mais de 20 mil pontos de venda no país. Com forte atuação em São Paulo, a marca avança para o Rio de Janeiro e outros mercados do Sudeste.