OPORTUNIDADE

Grupo Carrefour oferece mais de 2 mil vagas para profissionais 50+; veja como participar da seleção

O processo seletivo foi estruturado para ampliar o acesso e reduzir barreiras relacionadas à idade

Perla Ribeiro

Publicado em 8 de junho de 2026 às 13:19

Grupo Carrefour oferece mais de 2 mil vagas para profissionais 50+ Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Em um país que envelhece em ritmo acelerado, o Grupo Carrefour Brasil amplia a participação de profissionais mais experientes em suas operações e reforça o papel desses talentos na construção do futuro do trabalho no setor. Atualmente, a companhia conta com mais de 2 mil vagas abertas em todo o país voltadas à contratação de profissionais com 50 anos ou mais. Entre 2022 e 2025, as contratações de profissionais dessa faixa etária na companhia cresceram 57%. O grupo reúne atualmente mais de 10 mil colaboradores com 50 anos ou mais.

O processo seletivo foi estruturado para ampliar o acesso e reduzir barreiras relacionadas à idade. As candidaturas podem ser feitas online ou presencialmente nas lojas, e não é exigida experiência prévia para diversas funções. Pessoas aposentadas também podem participar do processo. Os interessados poderão se candidatar pelos sites de vagas do Atacadão, Carrefour e Sam’s Club, ou diretamente nas lojas, que estarão preparadas para receber currículos presencialmente.

Dicas de como ir bem em uma entrevista 1 de 10

De acordo com o grupo, a presença desse público contribui para equipes mais estáveis e colaborativas e fortalece competências como escuta, relacionamento e qualidade no atendimento, aspectos cada vez mais relevantes em um varejo que busca eficiência sem abrir mão da experiência do cliente.

“A experiência não é um obstáculo, é um ativo. Profissionais com essa faixa etária trazem repertório, consistência e uma capacidade valiosa de lidar com pessoas e situações do cotidiano do varejo. Ampliar essas oportunidades é reforçar um compromisso com um mercado de trabalho mais justo, diverso e conectado com a realidade do país”, comenta a diretora sênior de RH do grupo, Luciana Alves.

A ampliação dessa presença também dialoga com mudanças demográficas importantes no país. Dados do IBGE indicam que o Brasil atravessa um processo acelerado de envelhecimento populacional e, nos próximos anos, a proporção de pessoas acima de 60 anos deve superar a de crianças e adolescentes. Nesse cenário, cresce também o número de profissionais que optam por seguir ativos no mercado, motivados tanto por questões financeiras quanto pelo desejo de manter uma rotina produtiva e dar continuidade à trajetória profissional.

No varejo, essa mudança ganha contornos estratégicos. Ambientes que exigem contato constante com o público, tomada de decisão rápida e trabalho em equipe tendem a se beneficiar da diversidade geracional. A convivência entre profissionais em diferentes momentos da vida profissional amplia repertórios, fortalece o aprendizado coletivo e contribui para uma cultura organizacional mais colaborativa.

Essa troca aparece na trajetória da auxiliar de recebimento de mercadorias Aline Almeida Silva Dias, 56 anos, que atua no Atacadão em Betim, Minas Gerais. Admitida em 2025, ela encontrou no novo trabalho uma oportunidade de atualização profissional e de convivência entre gerações.

“Quando entrei, me senti confiante e muito acolhida. Colegas mais jovens me passaram todas as informações de que eu precisava. Trabalho em uma área que hoje é totalmente informatizada e, como comecei há mais de 30 anos, quando tudo era manual, achei que poderia ter dificuldade. Mas fui surpreendida, me adaptei rapidamente e contei com pessoas dispostas a me ensinar”, conta.

Como parte dessa estratégia de inclusão geracional, a companhia mantém ativa sua campanha de contratação de profissionais com 50 anos ou mais. Em 2025, foram abertas mais de 2.500 vagas em todo o país, distribuídas entre funções operacionais e administrativas nas lojas, centros de distribuição e escritórios.

Um dos profissionais contratados durante a campanha realizada no ano passado foi José Guilherme Mask Junior, de 58 anos, colaborador da unidade do Carrefour na Imigrantes, em São Paulo. Para ele, a oportunidade marcou uma nova etapa da trajetória profissional.