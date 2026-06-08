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Secretaria de saúde anuncia concurso público com 287 vagas e salários de até R$ 11,3 mil

Oportunidade é para o Governo do Rio de Janeiro (SES-TJ)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 8 de junho de 2026 às 14:19

Concurso público
Concurso público Crédito: Foto: Divulgação/ Agência Brasil

A Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (SES-TJ) anunciou um concurso público para contratação de 287 vagas permanentes na pasta e no Iaserj, além de formação de cadastro de reserva. Os salários variam entre R$ 2,6 mil e R$ 11,3 mil, conforme a escolaridade e a função exercida.

Esse vai ser o primeiro concurso público da secretaria em 25 anos - o último foi em 2011. Entre os cargos previstos estão: médico, enfermeiro, farmacêutico, assistente social, psicólogo e assistente administrativo de saúde.

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
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Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

De acordo com a pasta, a "realização do concurso público tem objetivo de cumprir o Plano Estadual de Saúde de 2024-2027, que prevê a recomposição do quadro de servidores estatutários da Saúde".

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O Instituto IBDO de Gestão e Projetos será a banca organizadora do concurso público foi publicado no Diário Oficial no dia 1º de junho.

Tags:

rio de Janeiro Emprego Concurso Público

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