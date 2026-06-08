EMPREGO

Secretaria de saúde anuncia concurso público com 287 vagas e salários de até R$ 11,3 mil

Oportunidade é para o Governo do Rio de Janeiro (SES-TJ)

Millena Marques

Publicado em 8 de junho de 2026 às 14:19

Concurso público Crédito: Foto: Divulgação/ Agência Brasil

A Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (SES-TJ) anunciou um concurso público para contratação de 287 vagas permanentes na pasta e no Iaserj, além de formação de cadastro de reserva. Os salários variam entre R$ 2,6 mil e R$ 11,3 mil, conforme a escolaridade e a função exercida.

Esse vai ser o primeiro concurso público da secretaria em 25 anos - o último foi em 2011. Entre os cargos previstos estão: médico, enfermeiro, farmacêutico, assistente social, psicólogo e assistente administrativo de saúde.

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9

De acordo com a pasta, a "realização do concurso público tem objetivo de cumprir o Plano Estadual de Saúde de 2024-2027, que prevê a recomposição do quadro de servidores estatutários da Saúde".