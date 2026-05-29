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Fundação abre inscrições para processo seletivo com salários de até R$ 8 mil na Bahia

Inscrições vão até o dia 1º de junho

Millena Marques

Publicado em 29 de maio de 2026 às 14:01

Salários variam entre R$ 1,6 mil e R$ 8,1 mil Crédito: Foto: Divulgação/ Agência Brasil

A Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS) abriu inscrições para um processo seletivo simplificado com vagas temporárias para profissionais de níveis médio, técnico e superior na Bahia. Os candidatos podem se inscrever até o dia 1º de junho, no site oficial da FESF-SUS.

Os salários variam entre R$ 1,6 mil e R$ 8,1 mil, com cargos que podem chegar a 40 horas semanais.

Ao todo, serão disponibilizadas 21 vagas imediatas e formação para cadastro reserva. Há oportunidades para analista de infraestrutura de TI, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, assistente social, jornalista, publicitário, médico do trabalho, entre outras.

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As taxas de inscrição variam entre R$ 50 e R$ 70, a depender do nível de escolaridade.