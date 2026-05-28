OPORTUNIDADE

Feira oferece mais de 10 mil vagas de estágio, trainee, emprego e programação sobre o futuro do trabalho

Evento oferecerá certificado “O Profissional do Futuro” e formação gratuita em Cloud e Inteligência Artificial.

Perla Ribeiro

Publicado em 28 de maio de 2026 às 15:19

Feira oferece mais de 10 mil vagas de estágio, trainee, emprego e programação sobre o futuro do trabalho Crédito: Divulgação

Estudantes e recém-formados em busca de oportunidades de carreira poderão participar na próxima segunda (1º) e terça-feira (2), da Feira Virtual Emprega, evento online e gratuito que reunirá mais de 10 mil vagas de estágio, trainee, emprego e oportunidades para pessoas com deficiência (PcD). A iniciativa também marcará o lançamento oficial das novas funcionalidades do Emprega – Ecossistema de empregabilidade voltado à conexão entre jovens profissionais e empresas. As inscrições já podem ser feitas no site oficial do evento.

Mais de 30 empresas parceiras do Emprega foram convidadas para o evento, como Grupo Amil, Infojobs, Allos, EY, Fundação Mudes, Grupo Fleury, PRIO, Catho, CIEE Rio, ISMBR, Iguá Saneamento, entre outras. Além de disponibilizarem vagas, as companhias participarão de atividades de interação e recrutamento ao longo da programação, permitindo que os participantes conversem diretamente com recrutadores por meio de chats individuais, ampliem sua rede de contatos profissionais e concorram a premiações e benefícios exclusivos.

Com o tema “O Futuro do Trabalho”, a programação contará com oito palestras ao vivo, em formato de curso, conduzidas por líderes destas grandes empresas. Os encontros irão abordar as transformações do mercado de trabalho, as competências mais valorizadas pelas organizações e estratégias de preparação para processos seletivos e desenvolvimento profissional. Os participantes que acompanharem a programação receberão gratuitamente o certificado “O Profissional do Futuro”, emitido pelo Emprega.

Além disso, todos os inscritos terão acesso a uma formação gratuita em Cloud e Inteligência Artificial, oferecida pela AWS em parceria com a Estácio, com conteúdos sobre fundamentos de cloud, inteligência artificial e IA generativa, além de certificado de participação.

A nova plataforma Emprega reúne ferramentas voltadas ao desenvolvimento profissional e à conexão entre instituições de ensino, empresas e candidatos. Entre as funcionalidades estão um painel inteligente de vagas, com recomendação baseada no perfil dos participantes, o Soft Skills Game — avaliação comportamental gamificada —, perfis profissionais completos de candidatos, além de páginas exclusivas para instituições e empresas, com conteúdos de desenvolvimento, divulgação de marca empregadora e interação com recrutadores.