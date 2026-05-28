OPORTUNIDADE

Com setor eólico em alta, nova unidade de treinamento técnico é inaugurada em cidade baiana

Em parceria com o SENAI, novo Centro de Treinamento da Vestas vai acelerar a formação de profissionais em Juazeiro e região

Matheus Marques

Publicado em 28 de maio de 2026 às 11:26

Espaço revela bastidores de laboratório técnico voltado para automação e indústria. Crédito: Divulgação

O mercado de energia eólica no Brasil está em forte ritmo de recuperação, e o norte da Bahia acaba de ganhar um reforço de peso para quem busca qualificação no setor. A Vestas, líder global em soluções de energia eólica, inaugurou uma nova unidade do seu Centro de Treinamento (Vestas Academy) no município de Juazeiro.

Instalada dentro das dependências do SENAI/BA, a nova estrutura foi pensada estrategicamente para atender à demanda de uma das regiões mais dinâmicas do Nordeste, que fica próxima a grandes complexos eólicos em operação e construção.

Laboratório técnico de automação e indústria 1 de 4

O que a nova estrutura oferece?

O espaço foi desenhado para garantir conforto e tecnologia de ponta no aprendizado prático e teórico.



Salas de aula: duas salas climatizadas com capacidade para até 12 pessoas cada.



Área administrativa: Espaço amplo, climatizado e com copa.



Prática avançada: um espaço exclusivo equipado com simuladores de alta tecnologia para os treinamentos técnicos da empresa.

Os cursos oferecidos vão desde formações básicas até especializações técnicas avançadas de nível internacional, focando em competências práticas e segurança operacional.

"Ao unir a expertise educacional do SENAI à experiência industrial de uma líder global em energia eólica, ampliamos oportunidades para profissionais da região e fortalecemos o protagonismo de Juazeiro no cenário das energias renováveis", destaca Aline Dias, gerente da unidade SENAI-BA.

Como se inscrever e acompanhar as vagas

Os processos seletivos para os cursos técnicos e programas de qualificação e jovem aprendiz em parceria com a Vestas são publicados diretamente nos canais do SENAI. Para acompanhar os editais abertos, pré-requisitos e fazer inscrições para as turmas da região, o leitor pode acessar a página oficial de Cursos Técnicos do SENAI Juazeiro.

Menos burocracia, mais rapidez na formação

Um dos grandes diferenciais dessa parceria entre Vestas e SENAI é o chamado Projeto de Sombreamento dos Cursos Normativos. Na prática, isso significa que o SENAI agora reconhece a equivalência entre os treinamentos internos da Vestas — como o GWO BST (Basic Safety Training) — e as Normas Regulamentadoras (NRs) exigidas por lei.

O benefício real para o profissional e para o mercado

Esse alinhamento elimina a duplicidade de conteúdos. O resultado? Uma economia de até 15 dias de treinamento na fase de contratação (onboarding) e de 8 dias nas etapas de reciclagem (refresh). A preparação da mão de obra fica muito mais ágil para atender o setor de Operação e Manutenção (O&M).

Por que Juazeiro?

A escolha da cidade combina localização estratégica e logística robusta no Vale do São Francisco. Além de estar perto dos centros urbanos relevantes, Juazeiro facilita o acesso às frentes de obra de novos parques eólicos e serviços de manutenção.

O momento não poderia ser melhor. O setor eólico vem mostrando uma recuperação consistente desde dezembro. Em menos de 100 dias, a Vestas confirmou 1,1 GW em novos projetos no país (os complexos Dom Inocêncio e Esquina do Vento). A nova unidade chega justamente para preparar a mão de obra local para essa nova onda de investimentos que desembarca no Nordeste.

Impacto social e histórico no Brasil

A aliança entre a empresa e o SENAI-BA já passa de essa marca de cinco anos e tem um forte apelo social (ESG). O foco principal é fomentar a empregabilidade e qualificar moradores de comunidades próximas aos parques eólicos, inclusive em áreas socialmente vulneráveis, abrindo novas portas no mercado de energia limpa.