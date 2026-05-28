Com setor eólico em alta, nova unidade de treinamento técnico é inaugurada em cidade baiana

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Matheus Marques
Publicado em 28 de maio de 2026 às 11:26
O mercado de energia eólica no Brasil está em forte ritmo de recuperação, e o norte da Bahia acaba de ganhar um reforço de peso para quem busca qualificação no setor. A Vestas, líder global em soluções de energia eólica, inaugurou uma nova unidade do seu Centro de Treinamento (Vestas Academy) no município de Juazeiro.
Instalada dentro das dependências do SENAI/BA, a nova estrutura foi pensada estrategicamente para atender à demanda de uma das regiões mais dinâmicas do Nordeste, que fica próxima a grandes complexos eólicos em operação e construção.
Laboratório técnico de automação e indústria
O espaço foi desenhado para garantir conforto e tecnologia de ponta no aprendizado prático e teórico.
Os cursos oferecidos vão desde formações básicas até especializações técnicas avançadas de nível internacional, focando em competências práticas e segurança operacional.
"Ao unir a expertise educacional do SENAI à experiência industrial de uma líder global em energia eólica, ampliamos oportunidades para profissionais da região e fortalecemos o protagonismo de Juazeiro no cenário das energias renováveis", destaca Aline Dias, gerente da unidade SENAI-BA.
Os processos seletivos para os cursos técnicos e programas de qualificação e jovem aprendiz em parceria com a Vestas são publicados diretamente nos canais do SENAI. Para acompanhar os editais abertos, pré-requisitos e fazer inscrições para as turmas da região, o leitor pode acessar a página oficial de Cursos Técnicos do SENAI Juazeiro.
Um dos grandes diferenciais dessa parceria entre Vestas e SENAI é o chamado Projeto de Sombreamento dos Cursos Normativos. Na prática, isso significa que o SENAI agora reconhece a equivalência entre os treinamentos internos da Vestas — como o GWO BST (Basic Safety Training) — e as Normas Regulamentadoras (NRs) exigidas por lei.
Esse alinhamento elimina a duplicidade de conteúdos. O resultado? Uma economia de até 15 dias de treinamento na fase de contratação (onboarding) e de 8 dias nas etapas de reciclagem (refresh). A preparação da mão de obra fica muito mais ágil para atender o setor de Operação e Manutenção (O&M).
A escolha da cidade combina localização estratégica e logística robusta no Vale do São Francisco. Além de estar perto dos centros urbanos relevantes, Juazeiro facilita o acesso às frentes de obra de novos parques eólicos e serviços de manutenção.
O momento não poderia ser melhor. O setor eólico vem mostrando uma recuperação consistente desde dezembro. Em menos de 100 dias, a Vestas confirmou 1,1 GW em novos projetos no país (os complexos Dom Inocêncio e Esquina do Vento). A nova unidade chega justamente para preparar a mão de obra local para essa nova onda de investimentos que desembarca no Nordeste.
A aliança entre a empresa e o SENAI-BA já passa de essa marca de cinco anos e tem um forte apelo social (ESG). O foco principal é fomentar a empregabilidade e qualificar moradores de comunidades próximas aos parques eólicos, inclusive em áreas socialmente vulneráveis, abrindo novas portas no mercado de energia limpa.
A Vestas tem uma trajetória sólida no Brasil, onde atua desde 1992. A empresa foi responsável por instalar a primeira fábrica de componentes eólicos no país em 2012, já produziu 10 GW em sua planta em Aquiraz (CE) e lidera o setor com mais de 12 GW em serviços de operação e manutenção no território nacional. Nos últimos fins de tarde e ciclos de cinco anos, a companhia apoiou mais de 35 projetos sociais, impactando mais de 35 mil vidas.