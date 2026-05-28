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IEL abre mais de 2,2 mil vagas de estágio com bolsas de até R$ 3,2 mil; saiba como se candidatar

Bahia lidera número de oportunidades no país, com 670 vagas abertas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de maio de 2026 às 06:42

Ambev busca talentos para programa de estágio
IEL abre mais de 2,2 mil vagas de de estágio com bolsas de até R$ 3,2 mil Crédito: Divulgação

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com 2.264 vagas de estágio abertas em diferentes estados do Brasil. As oportunidades são destinadas a estudantes de ensino médio, cursos técnicos e graduação, com bolsas que variam entre R$ 400 e R$ 3,2 mil, além de auxílio-transporte.

A Bahia aparece como o estado com maior número de vagas disponíveis, somando 670 oportunidades. Em seguida, aparece Goiás, com 609 vagas.

Empresas abrem mais de 160 vagas de estágio para 2026

Empresas abrem mais de 160 vagas de estágio para 2026 por Divulgação
Empresas abrem mais de 160 vagas de estágio para 2026 por Divulgação
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Empresas abrem mais de 160 vagas de estágio para 2026 por Divulgação
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Empresas abrem mais de 160 vagas de estágio para 2026 por Divulgação

Há oportunidades nas áreas de administração, biologia, biomedicina, ciências contábeis, direito, engenharias, farmácia, pedagogia, turismo, entre outras.

Para se candidatar é preciso acessar o site, realizar o cadastro e preencher as informações do cargo de interesse do estudante. 

Segundo o IEL, o programa de estágios busca aproximar estudantes do mercado de trabalho por meio de experiências profissionais remuneradas.

O instituto também mantém a plataforma IEL Carreiras, que reúne vagas de estágio em todo o país. O sistema permite buscas por estado, curso, modalidade e tipo de vaga.

De acordo com o IEL, mais de 1,5 milhão de estudantes já passaram pelo programa de estágios. Apenas no primeiro semestre de 2025, mais de 55 mil estagiários foram inseridos no mercado de trabalho por meio da iniciativa.

Tags:

Estágio

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