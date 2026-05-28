OPORTUNIDADE

IEL abre mais de 2,2 mil vagas de estágio com bolsas de até R$ 3,2 mil; saiba como se candidatar

Bahia lidera número de oportunidades no país, com 670 vagas abertas

Esther Morais

Publicado em 28 de maio de 2026 às 06:42

IEL abre mais de 2,2 mil vagas de de estágio com bolsas de até R$ 3,2 mil Crédito: Divulgação

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com 2.264 vagas de estágio abertas em diferentes estados do Brasil. As oportunidades são destinadas a estudantes de ensino médio, cursos técnicos e graduação, com bolsas que variam entre R$ 400 e R$ 3,2 mil, além de auxílio-transporte.

A Bahia aparece como o estado com maior número de vagas disponíveis, somando 670 oportunidades. Em seguida, aparece Goiás, com 609 vagas.

Empresas abrem mais de 160 vagas de estágio para 2026 1 de 10

Há oportunidades nas áreas de administração, biologia, biomedicina, ciências contábeis, direito, engenharias, farmácia, pedagogia, turismo, entre outras.

Para se candidatar é preciso acessar o site, realizar o cadastro e preencher as informações do cargo de interesse do estudante.

Segundo o IEL, o programa de estágios busca aproximar estudantes do mercado de trabalho por meio de experiências profissionais remuneradas.

O instituto também mantém a plataforma IEL Carreiras, que reúne vagas de estágio em todo o país. O sistema permite buscas por estado, curso, modalidade e tipo de vaga.