IEL abre mais de 2,2 mil vagas de estágio com bolsas de até R$ 3,2 mil; saiba como se candidatar

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Esther Morais
Publicado em 28 de maio de 2026 às 06:42
O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com 2.264 vagas de estágio abertas em diferentes estados do Brasil. As oportunidades são destinadas a estudantes de ensino médio, cursos técnicos e graduação, com bolsas que variam entre R$ 400 e R$ 3,2 mil, além de auxílio-transporte.
A Bahia aparece como o estado com maior número de vagas disponíveis, somando 670 oportunidades. Em seguida, aparece Goiás, com 609 vagas.
Empresas abrem mais de 160 vagas de estágio para 2026
Há oportunidades nas áreas de administração, biologia, biomedicina, ciências contábeis, direito, engenharias, farmácia, pedagogia, turismo, entre outras.
Para se candidatar é preciso acessar o site, realizar o cadastro e preencher as informações do cargo de interesse do estudante.
Segundo o IEL, o programa de estágios busca aproximar estudantes do mercado de trabalho por meio de experiências profissionais remuneradas.
O instituto também mantém a plataforma IEL Carreiras, que reúne vagas de estágio em todo o país. O sistema permite buscas por estado, curso, modalidade e tipo de vaga.
De acordo com o IEL, mais de 1,5 milhão de estudantes já passaram pelo programa de estágios. Apenas no primeiro semestre de 2025, mais de 55 mil estagiários foram inseridos no mercado de trabalho por meio da iniciativa.