VÁRIOS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE

Prefeitura encerra hoje (28) inscrições para concurso com 200 vagas e salários de até R$ 10,8 mil

IDCAP é a banca responsável pelo certame

Esther Morais

Publicado em 28 de maio de 2026 às 05:30

Concurso público é da cidade de Cambé, no Paraná Crédito: Freepik

A Prefeitura de Ibiraçu, no Espírito Santo, encerra nesta quinta-feira (28) as inscrições para o novo concurso público com 200 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para cargos de níveis alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 1.628,24 e R$ 10.805,88.

As inscrições podem ser feitas por meio do site da banca organizadora, o IDCAP. As taxas custam R$ 60 para cargos de nível fundamental, R$ 80 para níveis médio e técnico, R$ 100 para superior e R$ 140 para o cargo de procurador municipal.

Salários e vagas de concurso da Prefeitura de Ibiraçu, no Espírito Santo 1 de 11

As provas objetivas estão previstas para o dia 28 de junho, em turnos matutino e vespertino.

O cargo com maior número de vagas é o de Professor MAPA II 25h, com 40 oportunidades imediatas. Também há vagas para berçarista, cuidador, técnico de enfermagem, motorista, gari, servente, assistente social, enfermeiro, odontólogo, psicólogo e médicos de diferentes especialidades.

O maior salário do certame é destinado ao cargo de procurador municipal, com remuneração inicial de R$ 10.805,88. Na área da saúde, os salários para médicos variam entre R$ 4,3 mil e R$ 5,9 mil, além de gratificações em alguns cargos.

Segundo o edital, o concurso será dividido em diferentes etapas, conforme o cargo pretendido. Entre elas estão prova objetiva, prova discursiva, prova prática e avaliação de títulos.

A prova discursiva será aplicada apenas para candidatos ao cargo de procurador municipal. Já a prova prática será destinada aos cargos de motorista e operador de máquinas pesadas.