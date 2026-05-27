DESENVOLVIMENTO

Faturamento de negócios apoiados pela Bracell na Bahia cresce 93,9%

Histórias mostram como programa fomento a iniciativas de impacto contribui para transformação de vidas e impulsiona o protagonismo feminino

Donaldson Gomes

Publicado em 27 de maio de 2026 às 17:33

Marileuza dos Santos do projeto Maria’s Crédito: Acervo Bracell/Divulgação

No povoado Dona Maria, em Olindina (BA), a história de Marileuza dos Santos se mistura com a de tantas outras mulheres que encontram, na força coletiva, um novo caminho de vida e renda. Integrante do grupo produtivo Maria’s, ela transformou sua rotina após o apoio do Programa Fomento a Negócios de Impacto, que registrou, de 2024 para 2025, um crescimento de 93,9% no faturamento dos grupos produtivos apoiados pelo Bracell Social no Litoral Norte e Agreste Baiano.

“Quando uma mulher cresce, ela transforma a própria vida e inspira quem está ao seu redor”, completa a empreendedora, que lidera a produção de alimentos derivados da agricultura familiar, como bolos, biscoitos e salgados feitos com ingredientes da agricultura familiar local.

Esse protagonismo feminino, refletido na trajetória de Marileuza, também se traduz em números. Atualmente, 73% dos projetos apoiados pela Bracell na Bahia, São Paulo e Mato Grosso do Sul são liderados por mulheres, índice que supera a meta estabelecida pela companhia no compromisso Bracell 2030, que prevê ao menos 60% de liderança feminina nas iniciativas sociais, como divulgado no último Relatório de Sustentabilidade divulgado pela companhia. O resultado evidencia o papel estratégico do programa no fortalecimento da autonomia econômica das mulheres e na promoção de uma atuação mais equitativa dentro das comunidades atendidas.

Para a gerente de Comunicação e Relações Institucionais da Bracell no Nordeste, Cíntia Liberato, esse avanço é um dos principais legados da atuação social da companhia. “O programa vai além do incentivo à geração de renda ao fortalecer as potencialidades locais e estimular que as próprias comunidades assumam o protagonismo do seu desenvolvimento. A proposta é consolidar um modelo sustentável, com impactos duradouros, capaz de ampliar a autonomia e fortalecer as dinâmicas econômicas dos territórios, criando oportunidades reais, especialmente para mulheres”, destaca.

Na prática, essa transformação acontece a partir de um modelo estruturado de desenvolvimento. Na Bahia, o Programa de Fomento a Negócios de Impacto é um dos principais vetores dessa atuação no Litoral Norte e Agreste, com mais de 10 anos de implementação e baseado na articulação de redes colaborativas e parcerias com instituições como Sebrae, CAR e Senar.

O trabalho é conduzido de forma integrada, envolvendo qualificação técnica, organização da produção e ampliação do acesso a mercados. Essa combinação permite que pequenos produtores e grupos comunitários avancem não apenas em volume de produção, mas também em qualidade, regularidade e sustentabilidade econômica.

Doze grupos produtivos integraram o programa em 2025 — entre eles Seivas do Cangula, Apiário Rio Branco, Delícias da Prata, Artesãs de Massarandupió e o próprio grupo Maria’s, em Olindina — formando uma rede que fortalece as economias locais e amplia as oportunidades de geração de renda.

A trajetória do grupo Maria’s ilustra de forma concreta esse impacto. Formado por mulheres que produzem alimentos como bolos, tortas e sequilhos, o coletivo passou por uma reorganização significativa a partir do apoio técnico da Bracell. Houve avanços na estruturação dos processos produtivos, na gestão e na ampliação da capacidade de produção. Para Marileuza, esse processo também foi de aprendizado pessoal: “Mesmo sem estudo formal, a prática me ensinou que empreender exige paciência; é um dom, mas também um aprendizado constante”.

A adoção de um modelo cooperativo representou um marco nessa evolução. A formalização permitiu o acesso a editais e políticas públicas voltadas à comercialização, além de garantir maior padronização da produção e presença mais consistente no mercado.

Hoje, 15 mulheres atuam diretamente na produção, enquanto a cooperativa reúne 32 pessoas, incluindo fornecedores da agricultura familiar. Entre os resultados alcançados estão contratos com o Núcleo de Educação Ambiental da Bracell, em Inhambupe, para o fornecimento dos lanches aos visitantes, e a participação no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com propostas anuais que ultrapassam R$ 259 mil.

Esse movimento integra o pilar Empoderando Vidas, que orienta a estratégia de investimento social da companhia. A iniciativa é voltada à autonomia econômica, inclusão produtiva e ampliação de oportunidades, com foco especial no público feminino.