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Fiscais do Enem vão receber até R$ 864 por dia; veja como participar

As inscrições começam no dia 8 e seguem abertas até 28 de junho e serão feitas, exclusivamente, no site do Inep

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de maio de 2026 às 17:55

Estudantes farão Enem nos dias 8 e 15 de novembro Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abriu as inscrições para a Rede Nacional de Certificadores (RNC) 2026, equipe responsável por acompanhar e certificar os procedimentos de logística e aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), da Prova Nacional Docente (PND) e do Enamed. Os profissionais selecionados receberão remuneração de R$ 510 por dia de atuação, valor que pode chegar a R$ 864 nos casos em que houver necessidade de deslocamento superior a 150 quilômetros. As inscrições seguem abertas até o dia 28 de junho. O horário de trabalho previsto é das 8h às 20h, no horário de Brasília.

O pagamento será de R$ 510 por dia de atuação em demandas regulares, equivalente a R$ 42,50 por hora. Já em situações excepcionais, com deslocamentos superiores a 150 quilômetros, o valor pago será de R$ 864 por dia. O Inep informou que não haverá reembolso de despesas com transporte, alimentação ou hospedagem, ficando esses custos sob responsabilidade do certificador.

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Podem participar servidores públicos do poder executivo federal em efetivo exercício e docentes efetivos das redes públicas estaduais e municipais que estejam atuando em sala de aula em 2026. O edital não permite a participação de profissionais com contratos temporários, terceirizados, celetistas ou contratados por tempo determinado.

Entre os requisitos mínimos exigidos estão ensino médio completo, posse de smartphone ou tablet com internet móvel própria — com sistema Android 5.1 ou superior, ou iOS 10 ou superior —, além de acesso à internet para realização da capacitação on-line. Os candidatos deverão obter rendimento mínimo de 70% no curso preparatório.

Também não podem estar inscritos como participantes do Enem, da PND ou do Enamed 2026, nem possuir cônjuge ou parentes de até terceiro grau inscritos nessas provas. O Inep ainda exige que o candidato não tenha vínculo com atividades de logística, impressão, distribuição, correção ou aplicação dos exames em 2026, não possua débitos com a Receita Federal ou com a dívida ativa da União e assine o Termo de Sigilo, Compromisso e Confidencialidade.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do portal do Inep, entre os dias 8 e 28 de junho de 2026, até as 23h59, no horário de Brasília. Para concluir o cadastro, o candidato deve informar CPF, data de nascimento, e-mail e telefone válidos. Quem nunca acessou o sistema precisará criar conta no portal do governo federal.

Os certificadores terão a função de acompanhar presencialmente a aplicação das provas, verificando procedimentos de segurança e logística. Entre as atribuições estão conferir a integridade dos malotes, acompanhar a equipe de aplicação e a vistoria eletrônica, monitorar os horários de abertura e fechamento dos portões e o início e término das provas, além de supervisionar a devolução dos materiais aos Correios.

Também caberá ao profissional registrar informações como uso de salas extras, substituições e número de ausentes, preenchendo posteriormente o relatório de certificação no sistema da RNC. O horário de trabalho previsto é das 8h às 20h, no horário de Brasília. A capacitação será realizada na modalidade a distância, em plataforma virtual que ainda será divulgada pelo Inep. Para aprovação, será necessário atingir pelo menos 70% de aproveitamento.