Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

União Europeia multa Temu em R$ 1,1 bilhão por venda de produtos ilegais e perigosos

Investigação encontrou brinquedos tóxicos, carregadores defeituosos e falhas da plataforma chinesa na proteção dos consumidores

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 28 de maio de 2026 às 15:37

Temu
Temu Crédito: Shutterstock

A União Europeia aplicou uma multa de 200 milhões de euros — cerca de R$ 1,1 bilhão — à plataforma chinesa Temu por falhas no combate à venda de produtos ilegais e considerados perigosos para consumidores europeus.

A punição foi anunciada nesta quinta-feira (28) pela Comissão Europeia e é considerada a maior já aplicada com base na Lei de Serviços Digitais da União Europeia (DSA), criada para obrigar grandes plataformas online a reforçarem a proteção aos usuários.

Segundo a investigação, a Temu não conseguiu identificar adequadamente os riscos relacionados à comercialização de itens ilegais na plataforma. Entre os produtos encontrados estavam brinquedos infantis com substâncias químicas acima do permitido, peças com risco de sufocamento e carregadores elétricos que falharam em testes básicos de segurança.

As autoridades europeias também afirmam que os sistemas de recomendação e divulgação usados pela plataforma ajudavam a ampliar a circulação desses produtos entre os consumidores.

A investigação contra a empresa começou em outubro de 2024, após reclamações de consumidores em diversos países europeus. De acordo com a Comissão Europeia, a avaliação de riscos apresentada pela Temu em 2024 foi considerada insuficiente e genérica.

A vice-presidente da Comissão Europeia para assuntos digitais, Henna Virkkunen, afirmou que plataformas com milhões de usuários têm obrigação de impedir que produtos inseguros cheguem aos consumidores. Hoje, a Temu soma cerca de 130 milhões de usuários na Europa.

Em resposta, a Temu classificou a multa como “desproporcional” e afirmou que vem trabalhando para melhorar seus sistemas de segurança e monitoramento. A empresa ainda poderá recorrer da decisão.

Tags:

Comércio Economia China Europa

Mais recentes

Imagem - Feira oferece mais de 10 mil vagas de estágio, trainee, emprego e programação sobre o futuro do trabalho

Feira oferece mais de 10 mil vagas de estágio, trainee, emprego e programação sobre o futuro do trabalho
Imagem - Com setor eólico em alta, nova unidade de treinamento técnico é inaugurada em cidade baiana

Com setor eólico em alta, nova unidade de treinamento técnico é inaugurada em cidade baiana
Imagem - Dona da Haval e Tank entra em programa federal para vender carro elétrico a motoristas de app

Dona da Haval e Tank entra em programa federal para vender carro elétrico a motoristas de app