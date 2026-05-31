ECONOMIA

Toyota inaugura nova fábrica com investimento de R$ 11 bilhões e 2 mil empregos

Unidade será inaugurada em Sorocaba, no interior de São Paulo, em novembro deste ano

Millena Marques

Publicado em 31 de maio de 2026 às 06:30

O quadro de instrumentos é digital em todas as versões Crédito: Divulgação

A Toyota anunciou a inauguração de sua segunda fábrica em Sorocaba, no interior de São Paulo, prevista para o início de novembro de 2026. A nova unidade reforça a expansão da estrutura industrial da montadora no município, que passará a concentrar as principais operações produtivas da empresa no Brasil.

A ampliação ocorre em meio ao processo de reorganização industrial da companhia no país. Como parte dessa estratégia, a produção do Corolla Sedan foi transferida para Sorocaba, concluindo uma mudança que havia sido anunciada pela fabricante em 2024. Com isso, o complexo industrial da cidade incorpora definitivamente a fabricação do modelo.

A nova fábrica integra o plano de investimentos de R$ 11 bilhões que a Toyota pretende realizar no Brasil até 2030. A iniciativa prevê uma geração de 2 mil empregos.

Com a centralização das operações em Sorocaba, a montadora também encerrará as atividades produtivas de sua unidade em Indaiatuba, marcada para 30 de junho de 2026. A fábrica operava desde 1998 e foi responsável pela produção de mais de um milhão de veículos ao longo de quase três décadas.

A transferência das atividades para Sorocaba consolida o município como o principal polo industrial da Toyota no país. Atualmente, a empresa produz no Brasil modelos como Corolla, Corolla Cross e Yaris Cross, destinados tanto ao mercado interno quanto à exportação para outros países da região.