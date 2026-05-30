Companhia aérea pode mudar seu assento? veja seus direitos e quando é abuso

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Juliana Rodrigues
Publicado em 30 de maio de 2026 às 17:50
O fantasma da troca compulsória de assentos voltou a assombrar os aeroportos brasileiros após episódios recentes de bate-boca e confusão a bordo de aeronaves.Para quem viaja com frequência, a cena é conhecida, pois você planeja a viagem, escolhe a poltrona ideal, paga a taxa extra de marcação e, na hora do embarque, descobre que foi realocado.
Embora a prática pareça um abuso imediato, a legislação brasileira dá respaldo jurídico para que as companhias aéreas alterem o mapa de passageiros em situações específicas.
Para o consumidor, o desafio é blindar-se, sabendo diferenciar o que é uma exigência técnica ou legal do que configura descumprimento de oferta passível de indenização.
Segundo as diretrizes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a escolha e o pagamento por um assento específico funcionam como um contrato acessório ao bilhete de viagem. Isso significa que a empresa é obrigada a entregar exatamente o que vendeu.
Se a alteração ocorrer por mera conveniência comercial da companhia, overbooking ou falhas no sistema operacional (bugs), a oferta inicial foi descumprida. Nesses casos, o passageiro não deve aceitar a perda do serviço de forma passiva.
O cliente lesado tem o direito de exigir a devolução imediata do valor pago pela taxa de assento. Caso a mudança resulte em atrasos, perda de conexões ou constrangimento no portão de embarque, o episódio pode render queixas formais no Procon e ações na Justiça por danos morais.
O cenário muda de figura quando a dança das cadeiras é motivada por prioridades legais. A legislação federal e as normas de acessibilidade obrigam as empresas aéreas a acomodar passageiros com necessidades especiais em locais específicos da aeronave.
A tripulação e os agentes de solo têm prerrogativa legal para remanejar o mapa de assentos para garantir o bem-estar de; pessoas com deficiência (PCD) ou mobilidade reduzida; idosos e gestantes; menores de idade viajando desacompanhados ou que precisem sentar ao lado de seus responsáveis.
Diante dessas situações de força maior, o passageiro que comprou o bilhete com antecedência pode, sim, ser movido de lugar para viabilizar o voo de quem tem prioridade por lei.
Mesmo quando a mudança de assento é legítima ou decorre de um imprevisto operacional inevitável (como a troca da aeronave por um modelo menor), o consumidor afetado não fica desamparado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).
A empresa aérea é obrigada a acomodar o passageiro em um assento de categoria equivalente ou superior.
Caso isso não seja possível, por exemplo, se o cliente pagou por uma poltrona no espaço "conforto" e foi rebaixado para a classe econômica convencional , ele tem direito à restituição imediata da diferença cobrada.
Se a mudança desconfigurar completamente as condições da viagem a ponto de inviabilizá-la para o passageiro, há o entendimento jurídico de quebra de contrato, dando ao cliente o direito de cancelar o voo com reembolso integral e imediato.