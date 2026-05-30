ECONOMIA

Companhia aérea pode mudar seu assento? veja seus direitos e quando é abuso

Confusões recentes em voos acendem alerta sobre a troca compulsória de lugar; saiba quando a prática é legal e quando cabe processo

Juliana Rodrigues

Publicado em 30 de maio de 2026 às 17:50

Oman Air tem a classe executiva tradicional, além da sua versão mais luxuosa Crédito: Oman Air

O fantasma da troca compulsória de assentos voltou a assombrar os aeroportos brasileiros após episódios recentes de bate-boca e confusão a bordo de aeronaves.Para quem viaja com frequência, a cena é conhecida, pois você planeja a viagem, escolhe a poltrona ideal, paga a taxa extra de marcação e, na hora do embarque, descobre que foi realocado.

Embora a prática pareça um abuso imediato, a legislação brasileira dá respaldo jurídico para que as companhias aéreas alterem o mapa de passageiros em situações específicas.

Para o consumidor, o desafio é blindar-se, sabendo diferenciar o que é uma exigência técnica ou legal do que configura descumprimento de oferta passível de indenização.

Quando a troca de assento é considerada abuso da companhia

Segundo as diretrizes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a escolha e o pagamento por um assento específico funcionam como um contrato acessório ao bilhete de viagem. Isso significa que a empresa é obrigada a entregar exatamente o que vendeu.

Se a alteração ocorrer por mera conveniência comercial da companhia, overbooking ou falhas no sistema operacional (bugs), a oferta inicial foi descumprida. Nesses casos, o passageiro não deve aceitar a perda do serviço de forma passiva.

O cliente lesado tem o direito de exigir a devolução imediata do valor pago pela taxa de assento. Caso a mudança resulte em atrasos, perda de conexões ou constrangimento no portão de embarque, o episódio pode render queixas formais no Procon e ações na Justiça por danos morais.

A primazia da lei: quando você é obrigado a ceder o lugar

O cenário muda de figura quando a dança das cadeiras é motivada por prioridades legais. A legislação federal e as normas de acessibilidade obrigam as empresas aéreas a acomodar passageiros com necessidades especiais em locais específicos da aeronave.

A tripulação e os agentes de solo têm prerrogativa legal para remanejar o mapa de assentos para garantir o bem-estar de; pessoas com deficiência (PCD) ou mobilidade reduzida; idosos e gestantes; menores de idade viajando desacompanhados ou que precisem sentar ao lado de seus responsáveis.

Diante dessas situações de força maior, o passageiro que comprou o bilhete com antecedência pode, sim, ser movido de lugar para viabilizar o voo de quem tem prioridade por lei.

Blindagem jurídica e direito ao reembolso rápido

Mesmo quando a mudança de assento é legítima ou decorre de um imprevisto operacional inevitável (como a troca da aeronave por um modelo menor), o consumidor afetado não fica desamparado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A empresa aérea é obrigada a acomodar o passageiro em um assento de categoria equivalente ou superior.

Caso isso não seja possível, por exemplo, se o cliente pagou por uma poltrona no espaço "conforto" e foi rebaixado para a classe econômica convencional , ele tem direito à restituição imediata da diferença cobrada.