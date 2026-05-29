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Gigante alemã de carros vai usar robôs humanoides em fábricas pela primeira vez

Montadora aposta em máquinas com aparência humana para executar tarefas de logística e produção

Mariana Rios

Publicado em 29 de maio de 2026 às 23:30

BMW iX Crédito: Divulgação

A BMW anunciou que passará a utilizar robôs humanoides em suas linhas de produção, marcando a primeira adoção desse tipo de tecnologia pela montadora alemã. A iniciativa faz parte da estratégia da empresa de acelerar a automação industrial e aumentar a eficiência de suas fábricas.

Os equipamentos serão fornecidos pela startup norte-americana Figure AI, especializada no desenvolvimento de robôs com formato semelhante ao humano e capacidade de executar tarefas complexas em ambientes industriais. Os testes já vêm sendo realizados em unidades da fabricante e devem ser ampliados gradualmente.

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Segundo a BMW, os robôs poderão atuar em atividades de logística, movimentação de peças e apoio a processos produtivos considerados repetitivos ou fisicamente exigentes. A expectativa é que a tecnologia trabalhe ao lado dos funcionários, complementando operações e reduzindo esforços manuais.