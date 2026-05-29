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Gigante alemã de carros vai usar robôs humanoides em fábricas pela primeira vez

Montadora aposta em máquinas com aparência humana para executar tarefas de logística e produção

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 29 de maio de 2026 às 23:30

BMW iX
BMW iX Crédito: Divulgação

A BMW anunciou que passará a utilizar robôs humanoides em suas linhas de produção, marcando a primeira adoção desse tipo de tecnologia pela montadora alemã. A iniciativa faz parte da estratégia da empresa de acelerar a automação industrial e aumentar a eficiência de suas fábricas.

Os equipamentos serão fornecidos pela startup norte-americana Figure AI, especializada no desenvolvimento de robôs com formato semelhante ao humano e capacidade de executar tarefas complexas em ambientes industriais. Os testes já vêm sendo realizados em unidades da fabricante e devem ser ampliados gradualmente.

Gigante alemã de carros vai usar robôs humanoides em fábricas pela primeira vez

BMW passará a utilizar robôs humanoides em suas linhas de produção por Divulgação/BMW
Equipamentos serão fornecidos pela startup norte-americana Figure AI por Divulgação/BMW
Robôs têm formato semelhante ao humano e capacidade de executar tarefas complexas em ambientes industriais por Divulgação/BMW
Robôs poderão atuar em atividades de logística, movimentação de peças e apoio por Divulgação/BMW
Após testes iniciais bem-sucedidos nos EUA, a montadora agora pretende expandir o uso da tecnologia para suas fábricas alemãs por Divulgação/BMW
Os robôs deverão auxiliar em atividades fisicamente exigentes, repetitivas ou ergonomicamente desfavoráveis por Divulgação/BMW
A empresa afirma que a tecnologia tem potencial para aumentar a produtividade  por Divulgação/BMW
E apoiar os funcionários em determinadas operações por Divulgação/BMW
Testes aconteceram na fábrica da BMW em Spartanburg, nos EUA  por Divulgação/BMW
Intenção é tornar fábricas mais competitivas e preparadas para o futuro por Divulgação/BMW
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BMW passará a utilizar robôs humanoides em suas linhas de produção por Divulgação/BMW

Segundo a BMW, os robôs poderão atuar em atividades de logística, movimentação de peças e apoio a processos produtivos considerados repetitivos ou fisicamente exigentes. A expectativa é que a tecnologia trabalhe ao lado dos funcionários, complementando operações e reduzindo esforços manuais.

A adoção ocorre em meio à corrida global das grandes indústrias por soluções baseadas em inteligência artificial e automação avançada. Empresas dos setores automotivo e tecnológico têm investido bilhões de dólares no desenvolvimento de robôs humanoides capazes de operar em fábricas, armazéns e centros de distribuição.

Tags:

Robô Carros Inteligência Artificial

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