iFood e Keeta entram na mira do governo federal por falta de transparência em taxas de serviços

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Maiara Baloni
Publicado em 29 de maio de 2026 às 19:00
O iFood e a Keeta, dois gigantes do mercado de delivery, estão sob investigação do governo federal. A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), órgão ligado ao Ministério da Justiça, abriu processos administrativos contra as duas empresas por descumprimento de regras de transparência.
Caso a infração seja confirmada, cada plataforma pode pagar uma multa pesada de até R$ 14 milhões.
Veja o que muda nos aplicativos de delivery com a nova regra de taxas
O processo foi divulgado pelo ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, e pelo secretário nacional do Consumidor, Ricardo Morishita Wada. A investigação se baseia na Portaria 61/2026, publicada em março deste ano. A regra dava 30 dias para as plataformas de transporte e entrega mostrarem claramente como o preço final é dividido.
O prazo acabou em 23 de abril, e o governo entendeu que iFood e Keeta não se adequaram a tempo.
A nova exigência serve para diminuir a falta de informação entre as plataformas e os usuários. Pela regra, as empresas precisam mostrar um quadro resumido antes de o cliente fechar o pedido. Esse resumo deve conter o preço total pago, a taxa bruta que fica com a plataforma, o valor que vai para o entregador, incluindo as gorjetas, e a parte do restaurante.
A ideia é que o consumidor entenda exatamente para onde vai o seu dinheiro e consiga comparar os serviços de forma mais simples. No setor de transporte de passageiros, a regra funciona da mesma forma. Segundo o governo, outras grandes empresas do setor, como a Uber, já se adequaram totalmente e operam de forma regular.
Se a empresa esconder os dados em menus difíceis de achar ou não detalhar os valores, ela comete uma infração ao Código de Defesa do Consumidor. Além da multa milionária, a lei prevê até a suspensão temporária do aplicativo em casos mais graves de descumprimento. Agora, as empresas têm 20 dias para apresentar a defesa.
As duas plataformas se posicionaram sobre o caso, mas têm justificativas bem diferentes. O iFood declarou em nota que já começou a fazer as mudanças para seguir a nova portaria e reforçou seu compromisso com a transparência. A marca explicou que a adaptação é complexa e exige mexer na estrutura do aplicativo.
O iFood também reclamou da falta de diálogo prévio do governo e disse que tentou contato para tirar dúvidas técnicas, mas não teve retorno.
Já a Keeta negou qualquer irregularidade e garantiu que já cumpre as normas. A empresa afirmou que o recibo enviado ao consumidor após cada compra já detalha o valor total pago, a taxa da plataforma, a fatia do entregador e o valor do restaurante. Mesmo assim, a Senacon manteve a notificação e vai analisar os documentos que a plataforma apresentar em sua defesa dentro do prazo oficial.