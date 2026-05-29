ECONOMIA

Conta de luz seguirá mais cara em junho com manutenção da bandeira amarela, anuncia Aneel

Consumidores continuarão pagando cobrança extra na tarifa de energia após redução das chuvas e piora nas condições de geração elétrica

Mariana Rios

Publicado em 29 de maio de 2026 às 19:10

Reajuste na conta de luz previsto neste ano pode pesar no orçamento das famílias brasileiras. Crédito: Pexels, Byrahul

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (29) a manutenção da bandeira tarifária amarela para o mês de junho. Com isso, os consumidores continuarão pagando um custo adicional de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos na conta de luz.

Segundo a Aneel, a decisão foi tomada por causa da redução no volume de chuvas em todo o país, o que afeta a geração hidrelétrica e aumenta a necessidade de acionamento das usinas termelétricas, que possuem custo mais elevado.

“O anúncio ocorre devido ao período seco no Brasil, o que leva a uma geração hidrelétrica menor e ao acionamento de usinas termelétricas, com custo mais elevado”, informou a agência reguladora em nota.

A bandeira amarela já havia sido acionada em maio após previsões climáticas indicarem chuvas abaixo da média. Agora, a Aneel afirma que houve piora nas condições de geração de energia.

Havia expectativa de que a tarifa pudesse subir ainda mais em junho. Projeções da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) apontavam a possibilidade de acionamento da bandeira vermelha patamar 1, que acrescentaria R$ 4,463 a cada 100 kWh consumidos.

Entre janeiro e abril deste ano, a bandeira permaneceu verde devido às condições favoráveis dos reservatórios hidrelétricos. No entanto, o risco de ocorrência do fenômeno El Niño no segundo semestre, com possibilidade de aumento das temperaturas e redução das chuvas nas regiões Norte e Nordeste, reforça a perspectiva de tarifas mais altas ao longo de 2026.