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Conta de luz seguirá mais cara em junho com manutenção da bandeira amarela, anuncia Aneel

Consumidores continuarão pagando cobrança extra na tarifa de energia após redução das chuvas e piora nas condições de geração elétrica

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 29 de maio de 2026 às 19:10

Reajuste na conta de luz previsto neste ano pode pesar no orçamento das famílias brasileiras.
Reajuste na conta de luz previsto neste ano pode pesar no orçamento das famílias brasileiras. Crédito: Pexels, Byrahul

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (29) a manutenção da bandeira tarifária amarela para o mês de junho. Com isso, os consumidores continuarão pagando um custo adicional de R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos na conta de luz.

Segundo a Aneel, a decisão foi tomada por causa da redução no volume de chuvas em todo o país, o que afeta a geração hidrelétrica e aumenta a necessidade de acionamento das usinas termelétricas, que possuem custo mais elevado.

“O anúncio ocorre devido ao período seco no Brasil, o que leva a uma geração hidrelétrica menor e ao acionamento de usinas termelétricas, com custo mais elevado”, informou a agência reguladora em nota.

A bandeira amarela já havia sido acionada em maio após previsões climáticas indicarem chuvas abaixo da média. Agora, a Aneel afirma que houve piora nas condições de geração de energia.

Havia expectativa de que a tarifa pudesse subir ainda mais em junho. Projeções da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) apontavam a possibilidade de acionamento da bandeira vermelha patamar 1, que acrescentaria R$ 4,463 a cada 100 kWh consumidos.

Entre janeiro e abril deste ano, a bandeira permaneceu verde devido às condições favoráveis dos reservatórios hidrelétricos. No entanto, o risco de ocorrência do fenômeno El Niño no segundo semestre, com possibilidade de aumento das temperaturas e redução das chuvas nas regiões Norte e Nordeste, reforça a perspectiva de tarifas mais altas ao longo de 2026.

Outro fator que influencia o custo da energia é o aumento do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD), indicador usado no mercado elétrico para calcular o valor da energia produzida em determinado período. As informações são do Estadão Conteúdo. 

Tags:

Tarifa de Energia Conta de luz

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