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Bandeira tarifária para o mês de maio será amarela e contas de luz ficarão mais caras

Volume de chuvas na região dos reservatórios ficou abaixo da média, segundo Aneel

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 24 de abril de 2026 às 22:00

O equilíbrio entre o benefício social e o custo do sistema desafia o setor elétrico, com repasses bilionários que pressionam o orçamento de residências e comércios em todo o país.
Conta de luz Crédito: Shutterstock

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira (24) que a bandeira tarifária de energia será amarela em maio, o que implica cobrança extra de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos pelos brasileiros. A mudança ocorre, segundo a agência, por causa da redução das chuvas, que diminui a geração hidrelétrica e exige o uso de usinas termelétricas, mais caras.

De janeiro a abril deste ano, a bandeira tarifária permaneceu verde, refletindo as condições favoráveis de geração. Adotado pela Aneel em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias é uma ferramenta que permite aos consumidores acompanhar, mês a mês, as condições de geração de energia no país.

Com o acionamento da bandeira amarela, a Aneel reforçou, em nota, que os consumidores devem "cultivar bons hábitos de consumo para evitar desperdícios e contribuir para a sustentabilidade do setor elétrico".

Saiba mais sobre as bandeiras aqui

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Tags:

Energia Elétrica Conta de luz Consumo

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