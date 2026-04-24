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Peri-Feiras Preta movimenta a Estação da Lapa e fortalece empreendedorismo feminino periférico

Edição especial de Dia das Mães leva 30 expositoras ao maior terminal de Salvador para impulsionar o comércio liderado por mulheres da periferia.

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 24 de abril de 2026 às 21:15

Idealizada pelo Coletivo Resistência Preta, feira itinerante ocupa a Estação da Lapa para conectar a economia criativa dos territórios periféricos a novos públicos
Idealizada pelo Coletivo Resistência Preta, feira itinerante ocupa a Estação da Lapa para conectar a economia criativa dos territórios periféricos a novos públicos Crédito: Divulgação

Nos dias 07, 08 e 09 de maio, a Peri-Feiras Preta será realizada na Estação da Lapa, reunindo 30 empreendedoras de diferentes segmentos, das 9h às 17h. A força do empreendedorismo feminino periférico ganha visibilidade em um dos pontos mais movimentados de Salvador.

Idealizada pelo Coletivo Resistência Preta, a iniciativa tem como proposta fortalecer a geração de renda e ampliar oportunidades para mulheres da periferia por meio de feiras itinerantes realizadas em diferentes territórios da capital baiana. Com um planejamento anual voltado para a circulação nas periferias, a Peri-Feiras Preta realiza nesta edição uma ação especial em alusão ao mês das mães.

A escolha de um espaço de grande fluxo como a Lapa busca ampliar a visibilidade das empreendedoras e potencializar suas vendas, conectando seus produtos a um público mais diverso. A feira reúne iniciativas que vão do artesanato à alimentação, evidenciando a criatividade, a resistência e a potência econômica dos territórios periféricos. Mais do que um espaço de comercialização, a Perifeiras Preta se consolida como uma estratégia de fortalecimento do empreendedorismo feminino e de incentivo à economia local.

SERVIÇO

Peri-Feiras Preta – edição especial mês das mães

Local: Estação da Lapa, Salvador

Data: 07, 08 e 09 de maio

Horário: das 9h às 17h

Participação: 30 empreendedoras periféricas

Realização: Coletivo Resistência Preta

Com assessoria

Tags:

Empreendedorismo

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