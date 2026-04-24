Peri-Feiras Preta movimenta a Estação da Lapa e fortalece empreendedorismo feminino periférico

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Carmen Vasconcelos
Publicado em 24 de abril de 2026 às 21:15
Nos dias 07, 08 e 09 de maio, a Peri-Feiras Preta será realizada na Estação da Lapa, reunindo 30 empreendedoras de diferentes segmentos, das 9h às 17h. A força do empreendedorismo feminino periférico ganha visibilidade em um dos pontos mais movimentados de Salvador.
Idealizada pelo Coletivo Resistência Preta, a iniciativa tem como proposta fortalecer a geração de renda e ampliar oportunidades para mulheres da periferia por meio de feiras itinerantes realizadas em diferentes territórios da capital baiana. Com um planejamento anual voltado para a circulação nas periferias, a Peri-Feiras Preta realiza nesta edição uma ação especial em alusão ao mês das mães.
A escolha de um espaço de grande fluxo como a Lapa busca ampliar a visibilidade das empreendedoras e potencializar suas vendas, conectando seus produtos a um público mais diverso. A feira reúne iniciativas que vão do artesanato à alimentação, evidenciando a criatividade, a resistência e a potência econômica dos territórios periféricos. Mais do que um espaço de comercialização, a Perifeiras Preta se consolida como uma estratégia de fortalecimento do empreendedorismo feminino e de incentivo à economia local.
SERVIÇO
Peri-Feiras Preta – edição especial mês das mães
Local: Estação da Lapa, Salvador
Data: 07, 08 e 09 de maio
Horário: das 9h às 17h
Participação: 30 empreendedoras periféricas
Realização: Coletivo Resistência Preta
Com assessoria