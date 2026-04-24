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Metrô Bahia oferece vagas de emprego exclusivas para mulheres; veja como se candidatar

Oportunidades são para supervisora de estações e líder de atendimento e manutenção civil

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 24 de abril de 2026 às 21:55

As vagas de emprego exclusivas para mulheres: uma para supervisora de estações e a outra para líder de atendimento e manutenção civil
As vagas de emprego exclusivas para mulheres: uma para supervisora de estações e a outra para líder de atendimento e manutenção civil Crédito: DIVULGAÇÃO

O Metrô Bahia, uma empresa da plataforma de Trilhos da Motiva, está com inscrições abertas para vagas de emprego exclusivas para mulheres: uma para supervisora de estações e a outra para líder de atendimento e manutenção civil. As candidatas devem se inscrever até 1° de maio pelo site do Metrô Bahia, na aba "Trabalhe Conosco": ccrmetrobahia.com.br.

Para a oportunidade de supervisora de estações é preciso ter ensino superior em andamento, pacote office intermediário, além de experiência com coordenação ou supervisão de equipes operacionais.

Já para a vaga de líder de atendimento e manutenção civil é necessário ensino técnico em edificações, conhecimento em sistemas hidráulicos, acompanhamento de terceirizadas e em pacote office, além de possuir CNH B ou D.

Os selecionados vão receber assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição e/ou alimentação, folga no dia do aniversário, Wellhub, entre outros.

Como efetuar o cadastro:

Acesse o site: www.ccrmetrobahia.com.br;Clique na aba 'Contato';Depois, na área 'Trabalhe Conosco';Você será redirecionado para uma plataforma de seleção externa;Faça o cadastro e se candidate à vaga escolhida.

Com assessoria

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