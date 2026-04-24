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Bracell abre inscrições para programa que amplia inclusão de pessoas com deficiência nas operações da Bahia

Conecta PCD realiza mutirão de cadastramento até 06 de maio e conecta talentos a oportunidades nas unidades da companhia

Carmen Vasconcelos

Publicado em 24 de abril de 2026 às 21:47

Com o Conecta PCD, a Bracell reafirma seu compromisso com a construção de uma cultura organizacional mais inclusiva Crédito: Shutterstock

Como parte de sua estratégia de Diversidade, Equidade e Inclusão, a Bracell abre, até 06 de maio, as inscrições para o programa Conecta PCD, iniciativa voltada à ampliação da representatividade de pessoas com deficiência em suas operações na Bahia. O cadastro será feito por formulário online e tem como objetivo mapear talentos para futuras oportunidades para as áreas operacionais e administrativas das unidades da companhia localizadas em Camaçari, Alagoinhas, Inhambupe e Entre Rios. A ação consiste em um mutirão de cadastramento que permitirá à empresa conhecer profissionais com diferentes perfis, experiências e interesses, contribuindo para a formação de um banco de talentos mais diverso e alinhado às necessidades do negócio.

Após a inscrição, os candidatos passarão por uma triagem inicial e os profissionais selecionados serão convidados para o “Dia D”, que acontecerá entre os dias 19 e 29 de maio. Essa etapa presencial contará com entrevistas com profissionais de Recursos Humanos e avaliações conduzidas pela área de Saúde da companhia. Os participantes selecionados serão cadastrados no banco de talentos da empresa e poderão ser direcionados para processos seletivos alinhados às suas experiências, competências e aderência às oportunidades disponíveis.

O Conecta PCD integra os compromissos assumidos pela empresa no Bracell 2030, plano estratégico que orienta a atuação da empresa em temas como sustentabilidade, diversidade, desenvolvimento de pessoas e geração de impacto positivo nas comunidades onde atua. A iniciativa reforça o entendimento da companhia de que ambientes diversos e inclusivos são fundamentais para a inovação, a sustentabilidade do negócio e o fortalecimento da cultura organizacional.

Segundo Eduardo Penhalosa, gerente de Recursos Humanos da Bracell Bahia, o programa reflete uma visão de longo prazo. “O Conecta PCD está conectado à nossa estratégia de atrair, desenvolver e reter talentos diversos. Nosso foco é oferecer oportunidades equitativas e construir um ambiente de trabalho onde as pessoas possam se desenvolver de acordo com seu potencial, contribuindo para os resultados do negócio”, destaca.

A Bracell conta atualmente com profissionais com deficiência atuando em diferentes áreas e níveis da organização, o que reforça seu compromisso com a valorização da diversidade ao longo de toda a jornada dos colaboradores. Na prática, esse compromisso se traduz em histórias como a de Valcilea Chaves, que possui deficiência física e recentemente foi promovida a analista de Segurança Patrimonial.

“Essa promoção representa o reconhecimento de todo o trabalho que venho realizando. Eu sinto que a empresa valoriza o meu potencial e não limita a minha atuação, percebendo que estou entregando resultados e alcançando os objetivos”, pontua Valcilea, que também atua como facilitadora, multiplicadora, auditora interna e líder do Grupo de Afinidades de Pessoas com Deficiência, contribuindo para promoção da conscientização, do diálogo contínuo e da construção de práticas mais inclusivas no dia a dia corporativo. “É gratificante ver o quanto a empresa evoluiu na inclusão de pessoas com deficiência, com um olhar acolhedor, que enxerga o potencial dos profissionais e contribui para o seu crescimento”, destaca.

Outro exemplo é o de Pedro Vinicius da Silva, que iniciou sua trajetória na Bracell como jovem aprendiz na área de Colheita e, atualmente, atua como Auxiliar Administrativo em Serviços Compartilhados. Pessoa com deficiência física, ele ressalta a importância de um ambiente estruturado para acessibilidade. “Quando cheguei na empresa, me surpreendi positivamente com o cuidado constante em proporcionar um ambiente acessível e de me incluir em todas as atividades, garantindo os recursos para que eu participe das ações da empresa”, relata.

Em 2025, a companhia fortaleceu sua governança em Diversidade e Inclusão por meio de projetos estruturados e ações do Comitê de Diversidade e Inclusão, em alinhamento com iniciativas corporativas do Grupo RGE. Com o Conecta PCD, a Bracell reafirma seu compromisso com a construção de uma cultura organizacional mais inclusiva, baseada no respeito às diferenças e no desenvolvimento de talentos diversos, contribuindo para o negócio e gerando valor para a sociedade em geral.

| Serviço |

Programa: Conecta PCD – Bracell

Inscrições: até 06 de maio via formulário

Etapas: inscrição, triagem, convocação para o Dia D, entrevistas e avaliação de saúde

Local de atuação: Camaçari, Alagoinhas, Inhambupe e Entre Rios (BA)