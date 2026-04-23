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Nova tarifa de energia elétrica na Bahia é aprovada pela Aneel

Em todo o país, mais de 22 milhões de unidades consumidoras serão impactadas com reajustes

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 23 de abril de 2026 às 14:17

Encargos setoriais como a CDE já representam cerca de 15% do valor total pago pelos consumidores que não possuem subsídios.
Confira os novos valores Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou reajuste tarifário para a Neoenergia Coelba e outras sete distribuidoras brasileiras de energia elétrica, em processo periódico previsto nos contratos de concessão. As informações foram divulgadas na quarta-feira (22). 

Segundo a Aneel, o consumidor baiano terá, em média, aumento de 5,85% nos valores das contas de energia. Cerca de 6,92 milhões de unidades consumidoras deverão ser impactadas. 

O reajuste foi impactado, especialmente, pelos custos com pagamento de encargos setoriais, transporte e aquisição de energia, conforme a agência. 

Nacionalmente, os índices médios de reajustes variam entre 5% e 15%, a depender da área de atuação de cada distribuidora, com impacto sobre mais de 22 milhões de unidades consumidoras em todo o Brasil. 

Entre as distribuidoras, a CPFL Santa Cruz, com sede em Jaguariúna, no estado de São Paulo, registrou o maior aumento, com efeito médio de 15,12% para o consumidor.

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