Nova tarifa de energia elétrica na Bahia é aprovada pela Aneel

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Maysa Polcri
Publicado em 23 de abril de 2026 às 14:17
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou reajuste tarifário para a Neoenergia Coelba e outras sete distribuidoras brasileiras de energia elétrica, em processo periódico previsto nos contratos de concessão. As informações foram divulgadas na quarta-feira (22).
Segundo a Aneel, o consumidor baiano terá, em média, aumento de 5,85% nos valores das contas de energia. Cerca de 6,92 milhões de unidades consumidoras deverão ser impactadas.
O reajuste foi impactado, especialmente, pelos custos com pagamento de encargos setoriais, transporte e aquisição de energia, conforme a agência.
Nacionalmente, os índices médios de reajustes variam entre 5% e 15%, a depender da área de atuação de cada distribuidora, com impacto sobre mais de 22 milhões de unidades consumidoras em todo o Brasil.
Entre as distribuidoras, a CPFL Santa Cruz, com sede em Jaguariúna, no estado de São Paulo, registrou o maior aumento, com efeito médio de 15,12% para o consumidor.