CRIANÇA FICOU FERIDA

Acidente deixa uma mulher morta e bebê ferido no interior do estado

Além da criança, outra vítima do acidente foi hospitalizada; polícia investiga as causas da colisão

Nauan Sacramento

Publicado em 23 de abril de 2026 às 15:30

Acidente causou a morte de mulher de 33 anos. Crédito: Redes Sociais

Uma colisão na BR-135 resultou na morte de Mariane de Sousa Cruz, de 33 anos, na última quarta-feira (22). O acidente ocorreu no trecho que atravessa o Povoado Olho D'Água, no município de Formosa do Rio Preto, oeste do estado, e também deixou um homem e um bebê feridos.

As duas vítimas sobreviventes foram socorridas por equipes de emergência e encaminhadas para uma unidade de saúde da região. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde de ambos.

O caso está sendo acompanhado pela Delegacia Territorial (DT/Formosa do Rio Preto), que instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do ocorrido. O fato foi registrado inicialmente como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.