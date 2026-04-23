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Acidente deixa uma mulher morta e bebê ferido no interior do estado

Além da criança, outra vítima do acidente foi hospitalizada; polícia investiga as causas da colisão

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 23 de abril de 2026 às 15:30

Acidente causou a morte de mulher de 33 anos. Crédito: Redes Sociais

Uma colisão na BR-135 resultou na morte de Mariane de Sousa Cruz, de 33 anos, na última quarta-feira (22). O acidente ocorreu no trecho que atravessa o Povoado Olho D'Água, no município de Formosa do Rio Preto, oeste do estado, e também deixou um homem e um bebê feridos.

As duas vítimas sobreviventes foram socorridas por equipes de emergência e encaminhadas para uma unidade de saúde da região. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde de ambos.

O caso está sendo acompanhado pela Delegacia Territorial (DT/Formosa do Rio Preto), que instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do ocorrido. O fato foi registrado inicialmente como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

A Polícia Civil informou que as guias foram expedidas. Os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) devem auxiliar na elucidação das causas da colisão e na determinação de possíveis responsabilidades.

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Tags:

Mulher Acidente Morte Colisão Crianças

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