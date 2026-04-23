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MPF abre inscrições para doação de equipamentos de informática na Bahia

Os interessados devem se inscrever para ter acesso à doação

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de abril de 2026 às 15:21

MPF abre inscrições para doação de equipamentos de informática Crédito: Divulgação

A unidade do Ministério Público Federal (MPF) na Bahia vai doar equipamentos de informática pertencentes ao acervo da instituição. As inscrições para manifestação de interesse serão abertas no dia 28 de abril e estarão disponíveis até 18 de maio. A doação foi formalizada no Edital de Desfazimento de Bens, nº 01/2026 e estabelece que as inscrições dos interessados devem ser feitas neste link.

Estão aptos a participar da seleção órgãos e entidades da Administração Pública Federal, estadual e municipal, além de organizações da sociedade civil de interesse público (Oscips), associações ou cooperativas que atendam aos requisitos do Decreto nº 10.936/2022. O resultado da classificação dos interessados será publicado no Portal da Transparência do MPF.