AGILIDADE

Três casos, um julgamento: entenda mudança em Salvador que agiliza análise de processos tributários

A medida evita decisões diferentes para situações iguais e garante mais clareza para quem acompanha o processo

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de abril de 2026 às 16:10

Sefaz Crédito: Jefferson Peixoto/Prefeitura de Salvador

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), publicou no Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira (22) a Portaria nº 34/2026, que traz mudanças para tornar mais rápida a análise de processos tributários. A principal novidade é a criação de um mecanismo que permite tratar, de forma conjunta, casos semelhantes que tramitam no Conselho Municipal de Tributos (CMT).

Na prática, quando houver pelo menos três processos do mesmo contribuinte tratando da mesma questão, eles poderão ser resolvidos a partir de um único julgamento. A medida evita decisões diferentes para situações iguais e garante mais clareza para quem acompanha o processo.

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Com a abertura desse procedimento, os demais processos semelhantes ficam temporariamente suspensos até que um deles, chamado de processo paradigma, seja julgado. A decisão tomada nesse caso passa a servir como referência obrigatória para os demais, que são resolvidos de forma mais simples e célere, sem necessidade de repetir toda a análise.

A nova regra também muda a forma como esses processos são finalizados. Após a definição da tese, os julgamentos passam a ser feitos por meio de decisões simplificadas, com menos etapas e maior agilidade. Em alguns casos, inclusive, os recursos poderão ser analisados de forma resumida, o que contribui para reduzir o tempo de espera.

"A inovação representa um avanço na busca por eficiência e coerência dos processos fiscais. É um instrumento inspirado em técnicas já consolidadas no processo judicial, como os julgamentos de recursos e demandas repetitivas, adaptado à realidade do contencioso administrativo municipal", destacou a secretária Giovanna Victer.