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Foragido por matar policial e guarda na Bahia morre em confronto fora do estado

Ação conjunta entre polícias da Bahia e Sergipe terminou em troca de tiros

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 24 de abril de 2026 às 10:02

Normando dos Santos Oliveira foi morto em confronto Crédito: Reprodução

Um homem apontado como responsável por matar um policial civil e um guarda municipal na Bahia morreu durante uma operação policial realizada na noite de quinta-feira (23), no município de Estância, em Sergipe. Normando dos Santos Oliveira, de 46 anos, tinha um mandado de prisão definitiva em aberto por roubo e foi localizado após trabalho conjunto de forças de segurança de dois estados. 

A ação envolveu equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e da Delegacia Regional de Estância, com apoio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) da Bahia. Segundo as investigações, Normando era suspeito de assassinar o investigador da Polícia Civil da Bahia, Fábio Malvar, crime ocorrido em outubro de 2022, no bairro da Calçada, em Salvador. Ele também era investigado pela morte do guarda civil municipal Marival Silva, registrada em junho de 2020, na capital baiana.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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De acordo com o delegado Hilton Duarte, a localização do suspeito foi resultado de um trabalho de inteligência iniciado semanas antes. "Há cerca de dois meses atrás, os policiais civis do DEIC nos demandaram, como também a delegacia regional de Estância, a respeito de um possível paradeiro desse sujeito (...) As diligências continuaram. (..) E a gente conseguiu cravar a moradia e a possível localização exata desse indivíduo", afirmou ao g1 de Sergipe.

Ainda segundo a polícia, o homem foi encontrado nas proximidades da residência onde estava escondido e reagiu à abordagem. Houve troca de tiros, e ele acabou baleado. Normando chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

No local da ação, os policiais apreenderam um revólver que teria sido utilizado pelo suspeito durante o confronto. O caso encerra uma das linhas de investigação que ligavam o homem a crimes graves contra agentes de segurança pública na Bahia.

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