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Servidora de prefeitura tem casa invadida e é morta a tiros na Bahia

Vítima foi identificada como Sinaria Dias da Silva

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 24 de abril de 2026 às 08:06

Sinaria foi morta dentro da própria casa
Sinaria foi morta dentro da própria casa Crédito: Reprodução

Uma servidora pública identificada como Sinaria Dias da Silva, 34 anos, que é mais conhecida como 'Nega',  foi morta a tiros na noite de quarta-feira (22), no município de Sítio do Mato, no oeste baiano. De acordo com informações da Polícia Civil, o crime aconteceu na Rua B, no bairro Caixa D’Água, onde a vítima morava.

Segundo as informações iniciais da ocorrência e os relatos de testemunhas, um homem teria ido até a residência de Sinaria em um veículo e efetuado os disparos. Após o ataque, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado. 

Sinaria foi morta dentro da própria casa

Sinaria foi morta dentro da própria casa por Reprodução
Sinaria foi morta dentro da própria casa por Reprodução
Sinaria foi morta dentro da própria casa por Reprodução
Sinaria foi morta dentro da própria casa por Reprodução
Sinaria foi morta dentro da própria casa por Reprodução
Sinaria foi morta dentro da própria casa por Reprodução
Sinaria foi morta dentro da própria casa por Reprodução
Sinaria foi morta dentro da própria casa por Reprodução
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Sinaria foi morta dentro da própria casa por Reprodução

O caso gerou comoção na cidade e a Prefeitura de Sítio do Mato divulgou uma nota de pesar, lamentando a morte de Sinaria."Sinara era uma profissional dedicada, que contribuía diariamente com seu trabalho e cuidado junto à comunidade. Sua partida deixa um vazio irreparável, especialmente para seus três filhos, familiares, amigos e colegas de trabalho", escreveu a gestão.

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que equipes da 38ª CIPM foram acionadas após relatos de disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram a vítima ferida, mas ela não resistiu aos ferimentos.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia e fazer a remoção do corpo.O caso está sob responsabilidade da 1ª Delegacia Territorial de Bom Jesus da Lapa, que apura as circunstâncias do homicídio.

Guias para perícia e necropsia foram expedidas, e diligências seguem em andamento para esclarecer a autoria e a motivação do crime. 

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Tags:

Sinaria Dias da Silva Morta em Casa Servidora de Prefeitura Sitio do Mato

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