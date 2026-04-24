CRIME

Servidora de prefeitura tem casa invadida e é morta a tiros na Bahia

Vítima foi identificada como Sinaria Dias da Silva

Wendel de Novais

Publicado em 24 de abril de 2026 às 08:06

Sinaria foi morta dentro da própria casa Crédito: Reprodução

Uma servidora pública identificada como Sinaria Dias da Silva, 34 anos, que é mais conhecida como 'Nega', foi morta a tiros na noite de quarta-feira (22), no município de Sítio do Mato, no oeste baiano. De acordo com informações da Polícia Civil, o crime aconteceu na Rua B, no bairro Caixa D’Água, onde a vítima morava.

Segundo as informações iniciais da ocorrência e os relatos de testemunhas, um homem teria ido até a residência de Sinaria em um veículo e efetuado os disparos. Após o ataque, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado.

Sinaria foi morta dentro da própria casa 1 de 8

O caso gerou comoção na cidade e a Prefeitura de Sítio do Mato divulgou uma nota de pesar, lamentando a morte de Sinaria."Sinara era uma profissional dedicada, que contribuía diariamente com seu trabalho e cuidado junto à comunidade. Sua partida deixa um vazio irreparável, especialmente para seus três filhos, familiares, amigos e colegas de trabalho", escreveu a gestão.

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que equipes da 38ª CIPM foram acionadas após relatos de disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram a vítima ferida, mas ela não resistiu aos ferimentos.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia e fazer a remoção do corpo.O caso está sob responsabilidade da 1ª Delegacia Territorial de Bom Jesus da Lapa, que apura as circunstâncias do homicídio.