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Alunos da rede pública da Bahia podem pedir isenção no Enem 2026; prazo termina hoje (24)

Resultado será divulgado no dia 8 de maio

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de abril de 2026 às 09:06

Enem
Enem Crédito: Paulo Pinto/ABr

Mais de 130 mil estudantes da rede pública da Bahia podem solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. O prazo para fazer o pedido termina nesta sexta-feira (24).

Segundo a Secretaria da Educação do Estado da Bahia, 135.387 alunos que estão no último ano do Ensino Médio na rede estadual têm direito ao benefício.

Reportagem do CORREIO vira pergunta do Enem 2025

Reportagem sobre apagão foi publicada em 2021 por Reprodução
Reportagem sobre apagão foi publicada em 2021 por Reprodução/CORREIO
Candidatos que irão fazer a prova nesse primeiro dia de Enem, aguardam a abertura dos portões por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Enem por Paulo Pinto/ABr
[Edicase]Todo o processo de elaboração e correção da prova do Enem é muito sigiloso e rigoroso (Imagem: Brenda Rocha - Blossom | Shutterstock) por Imagem: Brenda Rocha - Blossom | Shutterstock
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Reportagem sobre apagão foi publicada em 2021 por Reprodução

Para ampliar o acesso, as escolas estão auxiliando os estudantes por meio do plano “Tô com você no Enem”, com oferta de computadores com internet e equipes de apoio para orientar durante o processo.

Podem solicitar a isenção alunos matriculados no último ano do Ensino Médio em escola pública em 2026, além de quem cursou todo o ensino médio na rede pública ou foi bolsista integral na rede privada, com renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. Também têm direito candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

O pedido deve ser feito pela internet, na página do Inep, com login na conta Gov.br. O resultado das solicitações será divulgado no dia 8 de maio. Também termina nesta sexta-feira (24) o prazo para justificar ausência no Enem 2025.

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Enem

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