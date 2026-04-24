EDUCAÇÃO

Alunos da rede pública da Bahia podem pedir isenção no Enem 2026; prazo termina hoje (24)

Resultado será divulgado no dia 8 de maio

Esther Morais

Publicado em 24 de abril de 2026 às 09:06

Enem Crédito: Paulo Pinto/ABr

Mais de 130 mil estudantes da rede pública da Bahia podem solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. O prazo para fazer o pedido termina nesta sexta-feira (24).

Segundo a Secretaria da Educação do Estado da Bahia, 135.387 alunos que estão no último ano do Ensino Médio na rede estadual têm direito ao benefício.

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Para ampliar o acesso, as escolas estão auxiliando os estudantes por meio do plano “Tô com você no Enem”, com oferta de computadores com internet e equipes de apoio para orientar durante o processo.

Podem solicitar a isenção alunos matriculados no último ano do Ensino Médio em escola pública em 2026, além de quem cursou todo o ensino médio na rede pública ou foi bolsista integral na rede privada, com renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. Também têm direito candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).