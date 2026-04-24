FRAUDE

Adolescente vira alvo de operação por se passar por secretário estadual para publicar ofensas em redes sociais

Jovem se apresentava como “desenvolvedor de IA” e mantinha múltiplas contas fraudulentas

Wendel de Novais

Publicado em 24 de abril de 2026 às 09:53

Adolescente foi alvo de operação do Deic Crédito: Polícia Civil

Um adolescente virou alvo de uma ação por criar perfis falsos usados para atacar autoridades públicas na Bahia. A operação, intitulada 'Gabinete Fantasma', foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (24), no sul do estado. Segundo as investigações, o jovem utilizava contas fraudulentas para se passar por um secretário estadual e também por uma autoridade do Executivo municipal.

A estratégia era usar nomes e imagens oficiais para publicar mensagens ofensivas e de teor indecoroso em grupos de discussão política, simulando que os conteúdos partiam das próprias autoridades. As apurações começaram em dezembro de 2025, após a identificação de um perfil falso em uma plataforma de mensagens.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

A partir daí, técnicas de inteligência permitiram rastrear a origem dos acessos, levando até o adolescente, morador de Barro Preto. Durante o avanço das investigações, os policiais descobriram que ele mantinha outras contas fraudulentas, inclusive utilizando a identidade de uma autoridade municipal. Nas redes sociais, o jovem se apresentava como “desenvolvedor de IA especializado em investigações digitais”.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em três endereços — dois em Barro Preto e um em Itabuna. As ordens foram autorizadas pela Justiça, após representação da autoridade policial responsável pelo caso. Durante as diligências, o adolescente foi localizado e teve o celular apreendido, que será analisado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

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Ele deve responder por atos infracionais equivalentes aos crimes de falsa identidade e difamação qualificada em ambiente digital. O caso será encaminhado à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), que vai adotar as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.