Salvador deve ter fim de semana com sol, chuva e risco de pancadas fortes; veja previsão

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Esther Morais
Publicado em 24 de abril de 2026 às 09:12
O fim de semana em Salvador deve ser marcado por tempo instável, com sol entre nuvens e pancadas de chuva ao longo dos dias, segundo previsão do Climatempo.
Na sexta-feira (24), o cenário é de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite. A temperatura varia entre 23°C e 28°C, com volume previsto de 45,1 mm e 97% de chance de chuva.
O que fazer durante o temporal?
No sábado (25), o tempo segue semelhante, com sol e pancadas ao longo do dia. Os termômetros oscilam entre 23°C e 30°C, com previsão de 19,9 mm de chuva e 91% de probabilidade.
Já no domingo (26), a instabilidade continua, com previsão de sol, pancadas de chuva e trovoadas. As temperaturas ficam entre 25°C e 29°C, mas o volume de chuva tende a diminuir, com previsão de 2,9 mm.
Apesar das aberturas de sol, a recomendação é manter atenção, já que há possibilidade de chuva em todos os períodos, inclusive à noite.