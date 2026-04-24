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Salvador deve ter fim de semana com sol, chuva e risco de pancadas fortes; veja previsão

Temperaturas variam entre 23°C e 30°C

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de abril de 2026 às 09:12

Chuva em Salvador, 20/10/2025
Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho

O fim de semana em Salvador deve ser marcado por tempo instável, com sol entre nuvens e pancadas de chuva ao longo dos dias, segundo previsão do Climatempo.

Na sexta-feira (24), o cenário é de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite. A temperatura varia entre 23°C e 28°C, com volume previsto de 45,1 mm e 97% de chance de chuva.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

No sábado (25), o tempo segue semelhante, com sol e pancadas ao longo do dia. Os termômetros oscilam entre 23°C e 30°C, com previsão de 19,9 mm de chuva e 91% de probabilidade.

Já no domingo (26), a instabilidade continua, com previsão de sol, pancadas de chuva e trovoadas. As temperaturas ficam entre 25°C e 29°C, mas o volume de chuva tende a diminuir, com previsão de 2,9 mm.

Apesar das aberturas de sol, a recomendação é manter atenção, já que há possibilidade de chuva em todos os períodos, inclusive à noite.

Tags:

Salvador

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