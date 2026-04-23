MOBILIDADE

Obras do VLT vão afetar o trânsito no bairro de Pirajá em Salvador

Transalvador publicou portaria que autoriza intervenções e limita horários para obras

Maysa Polcri

Publicado em 23 de abril de 2026 às 15:42

Obra do VLT em Salvador Crédito: Thuane Maria/GOVBA

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) publicou a Portaria nº 075/2026, que autoriza intervenções relacionadas às obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) no bairro de Pirajá. As obras devem durar até 180 dias, conforme a publicação.

De acordo com a portaria, publicada na quarta-feira (22), a medida foi adotada em atendimento ao lote 2, trecho que liga Paripe a Águas Claras e concentra uma das etapas mais extensas da implantação do sistema.

A portaria estabelece regras para a execução das intervenções nas vias públicas, com foco na organização do tráfego e na redução de impactos para motoristas e pedestres. Entre as exigências, estão a obrigatoriedade de sinalização adequada nas áreas em obras, a manutenção de acessos a imóveis e a adoção de medidas para garantir a fluidez do trânsito.

O texto também prevê que as intervenções devem ser acompanhadas por monitoramento do tráfego, além da possibilidade de ajustes ou até suspensão dos serviços em caso de impactos severos na circulação de veículos. As áreas ocupadas pelas obras deverão ser liberadas para o tráfego a partir das 17 horas.

As empresas responsáveis pelas obras ficam encarregadas ainda da recuperação das vias após a conclusão dos serviços, incluindo pavimentação e sinalização.