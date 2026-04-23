Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Obras do VLT vão afetar o trânsito no bairro de Pirajá em Salvador

Transalvador publicou portaria que autoriza intervenções e limita horários para obras

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 23 de abril de 2026 às 15:42

Obra do VLT
Obra do VLT em Salvador  Crédito: Thuane Maria/GOVBA

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) publicou a Portaria nº 075/2026, que autoriza intervenções relacionadas às obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) no bairro de Pirajá. As obras devem durar até 180 dias, conforme a publicação.

De acordo com a portaria, publicada na quarta-feira (22), a medida foi adotada em atendimento ao lote 2, trecho que liga Paripe a Águas Claras e concentra uma das etapas mais extensas da implantação do sistema.

A portaria estabelece regras para a execução das intervenções nas vias públicas, com foco na organização do tráfego e na redução de impactos para motoristas e pedestres. Entre as exigências, estão a obrigatoriedade de sinalização adequada nas áreas em obras, a manutenção de acessos a imóveis e a adoção de medidas para garantir a fluidez do trânsito.

O texto também prevê que as intervenções devem ser acompanhadas por monitoramento do tráfego, além da possibilidade de ajustes ou até suspensão dos serviços em caso de impactos severos na circulação de veículos. As áreas ocupadas pelas obras deverão ser liberadas para o tráfego a partir das 17 horas. 

As empresas responsáveis pelas obras ficam encarregadas ainda da recuperação das vias após a conclusão dos serviços, incluindo pavimentação e sinalização. 

Em 2 de abril, o trecho da Avenida Jequitaia, nas proximidades do Largo da Calçada, em Salvador, foi liberado após a conclusão de parte das obras do VLT

Mais recentes

Imagem - Fumar maconha na adolescência aumenta risco de psicose, ansiedade e depressão na vida adulta, diz estudo

Fumar maconha na adolescência aumenta risco de psicose, ansiedade e depressão na vida adulta, diz estudo
Imagem - Salvador deve ter fim de semana com sol, chuva e risco de pancadas fortes; veja previsão

Salvador deve ter fim de semana com sol, chuva e risco de pancadas fortes; veja previsão
Imagem - Alunos da rede pública da Bahia podem pedir isenção no Enem 2026; prazo termina hoje (24)

Alunos da rede pública da Bahia podem pedir isenção no Enem 2026; prazo termina hoje (24)