CRIME DE ÓDIO

Homem surdo é torturado por patrão com ferro quente em crime motivado por racismo no interior da Bahia

Jovem com deficiência foi imobilizado e marcado com ferro em brasa por patrão e comparsa

Nauan Sacramento

Publicado em 23 de abril de 2026 às 17:10

Polícia Civil Crédito: Divulgação / Ascom-PCBA

Dois homens, de 27 e 39 anos, foram presos preventivamente na tarde desta quarta-feira (22) em Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste baiano, acusados de tortura, lesão corporal e racismo. A dupla é investigada por um ataque brutal contra um jovem de 26 anos, com deficiência auditiva, que trabalhava para um dos agressores.

O crime ocorreu no dia 8 de abril, no centro do município, mas os suspeitos foram localizados apenas ontem, no bairro Taquari. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi imobilizada por um dos homens enquanto o outro utilizava uma haste de ferro quente para causar queimaduras em seu corpo.

As investigações da Delegacia Territorial (DT/Livramento) apontam que a violência não foi aleatória. De acordo com o delegado Antônio Cláudio Pereira Oliveira, há fortes indícios de que o ataque foi motivado por discriminação racial. "A vítima foi submetida a um ato de extrema violência com motivação racista", afirmou o delegado, reforçando que o trabalho policial agora foca na coleta de perícias e depoimentos para consolidar a responsabilização dos envolvidos.