ENTENDA

Justiça nega pedido de insanidade mental de turista presa por racismo em Salvador

Idosa de 74 anos passou por audiência de custódia após ser presa no Rio Vermelho

Maysa Polcri

Publicado em 23 de abril de 2026 às 14:44

Mulher foi presa em flagrante no Rio Vermelho Crédito: Reprodução

A Justiça da Bahia manteve a prisão de uma idosa detida em flagrante após supostamente cometer injúria racial contra um policial militar no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A decisão também negou o pedido da defesa para instauração de incidente de insanidade mental.

A prisão da turista de Brasília, identificada como Maria Cândida Villela Cruz, ocorreu na terça-feira (21). Durante um evento no Largo de Santana, a mulher teria questionado a presença de policiais militares armados e, em seguida, passado a proferir ofensas de cunho racista contra um dos agentes, além de resistir à condução policial, conforme o processo.

A idosa passou por audiência de custódia na quarta-feira (22). A defesa solicitou o relaxamento da prisão ou a concessão de liberdade provisória, além da abertura de incidente para avaliar a sanidade mental da investigada. O Ministério Público também se manifestou pela liberdade provisória.

Apesar disso, a juíza responsável pelo caso determinou a prisão preventiva. Na avaliação da magistrada, há indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes, além de risco à ordem pública caso a investigada fosse colocada em liberdade. A decisão aponta ainda que a mulher teria agido de forma consciente ao dirigir ofensas racistas a um policial em serviço e resistir à ação da guarnição.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

A defesa de Maria Cândida apresentou laudos que apontam perda leve de memória, ansiedade e uma piora recente no raciocínio, possivelmente ligada a uma doença. Mesmo assim, a juíza avaliou que esses documentos não comprovam que a mulher não sabia o que estava fazendo no momento dos fatos.

Também não foram apresentados relatórios psiquiátricos ou histórico mais consistente que levantasse dúvida sobre a capacidade dela. A reportagem não conseguiu localizar a defesa da investigada. O espaço segue aberto.