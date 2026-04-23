O PRÓPRIO PAI

Homem é preso após estuprar adolescente com consentimento do pai da vítima no interior da Bahia

Investigado aproveitava proximidade com a família para abusar de menina de 12 anos

Nauan Sacramento

Publicado em 23 de abril de 2026 às 17:56

Pai da vítima foi preso por permitir os crimes e conivência com o agressor Crédito: Divulgação / Ascom-PCBA

Um homem de 42 anos foi preso preventivamente na quarta-feira (22), em Jitaúna, no sudoeste baiano, sob a acusação de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 12 anos. As investigações da Polícia Civil revelam que o suspeito, que era amigo da família e frequentava a casa da vítima, contava com a autorização do pai da menina para cometer os abusos.

O crime ocorreu ao longo de 2025. Segundo o inquérito policial, o pai da adolescente, um homem de 53 anos, não apenas sabia das agressões sexuais, como permitia que o amigo as praticasse dentro da própria residência. O caso só veio à tona após a vítima relatar o crime a um familiar, que formalizou a denúncia na delegacia.

A conivência do pai resultou na sua prisão ainda em janeiro de 2026. Já o amigo da família, apontado como coautor dos estupros, foi alvo da Operação Sentinela, deflagrada ontem pela Delegacia Territorial (DT/Jitaúna). Ele foi localizado na sede do município e não ofereceu resistência.