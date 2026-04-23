Vídeo: servidora é acusada de roubar merenda escolar em cidade da Bahia

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Maysa Polcri
Publicado em 23 de abril de 2026 às 19:14
O prefeito de Serrinha, Cyro Novais (MDB), publicou um vídeo nas redes sociais em que acusa uma servidora municipal de furtar peças de frango e charque que seriam utilizadas nas merendas dos alunos. O caso foi registrado na Escola Olavo Coutinho, no bairro Alto da Bandeira.
O gestor municipal publicou uma gravação de uma das câmeras de segurança da escola. A servidora é flagrada saindo da cozinha carregando uma bacia com alimentos. Ela deixa o local e, depois, retorna para guardar os itens na geladeira.
"A merenda, que deveria estar servindo os nossos alunos, estava sendo diariamente subtraída. Só pra exemplificar: foram entregues 20 unidades de frango congelado na última quinta-feira. Dessas 20, apenas três foram utilizadas na escola. Das 17 que deveriam estar em estoque, apenas oito estavam lá", disse o prefeito.
Cyro Novais disse ainda que iria registrar um boletim de ocorrência denunciando o ocorrido. "Não existe, um servidor público tirar da merenda a boca de uma criança. Tirar frango, carne, que é pra estar na merenda e levar pra casa, ou levar pra não sei onde, ou pra dar pra alguém, ou pra vender pra merenda da escola. É do aluno”, acrescentou. Ele não detalhou quais medidas foram tomadas contra a funcionária municipal.