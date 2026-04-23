INVESTIGAÇÃO

Vídeo: servidora é acusada de roubar merenda escolar em cidade da Bahia

Câmera flagrou a ação; gravação foi compartilhada nas redes sociais

Maysa Polcri

Publicado em 23 de abril de 2026 às 19:14

Vídeo mostra servidora manuseando alimentos na escola municipal Crédito: Reprodução

O prefeito de Serrinha, Cyro Novais (MDB), publicou um vídeo nas redes sociais em que acusa uma servidora municipal de furtar peças de frango e charque que seriam utilizadas nas merendas dos alunos. O caso foi registrado na Escola Olavo Coutinho, no bairro Alto da Bandeira.

O gestor municipal publicou uma gravação de uma das câmeras de segurança da escola. A servidora é flagrada saindo da cozinha carregando uma bacia com alimentos. Ela deixa o local e, depois, retorna para guardar os itens na geladeira.

"A merenda, que deveria estar servindo os nossos alunos, estava sendo diariamente subtraída. Só pra exemplificar: foram entregues 20 unidades de frango congelado na última quinta-feira. Dessas 20, apenas três foram utilizadas na escola. Das 17 que deveriam estar em estoque, apenas oito estavam lá", disse o prefeito.