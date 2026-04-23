JUSTIÇA

Homem é condenado a 12 anos de prisão por matar rival de facção na frente dos filhos na Bahia

Crime ocorreu em fevereiro de 2019, em Vitória da Conquista

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de abril de 2026 às 20:40

Jaqueline Vieira Barbosa, de 23 anos, foi morta em Vitória da Conquista, em 2019 Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Foi condenado a 12 anos de prisão o homem apontado como autor do homicídio qualificado de Jaqueline Vieira Barbosa, de 23 anos, na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. A sentença foi proferida em sessão realizada no dia 13 de abril e acolheu integralmente a denúncia apresentada pelo Ministério Público da Bahia (MPBA).



Jaqueline foi morta a tiros no portão de casa por Wesley dos Santos Aguiar. O crime ocorreu em fevereiro de 2019, no bairro Patagônia, e foi motivado por rivalidade entre facções criminosas.

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia 1 de 8

De acordo com as investigações, Jaqueline estava em casa quando dois adolescentes chegaram à residência, por volta das 22h, pedindo água. Um deles estava em uma moto e o outro, em uma bicicleta. A vítima entrou na casa, serviu a água e pediu à cunhada que levasse a bebida até os rapazes.

Pouco depois, a cunhada foi ao banheiro tomar banho, momento em que ouviu os disparos contra a vítima. Em depoimento, a mulher afirmou que os dois filhos de Jaqueline viram a mãe ensanguentada após o ataque.

Segundo a testemunha, Jaqueline havia sido casada com um traficante conhecido como Jequié, integrante da quadrilha “Tudo 2”. O segundo marido da vítima estava preso à época do crime.

A denúncia do MPBA foi recebida pela Justiça em julho de 2019, e o réu foi citado em outubro do mesmo ano. Após a fase de instrução processual e a decisão de pronúncia, o caso foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.