Homem é condenado a 12 anos de prisão por matar rival de facção na frente dos filhos na Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 23 de abril de 2026 às 20:40
Foi condenado a 12 anos de prisão o homem apontado como autor do homicídio qualificado de Jaqueline Vieira Barbosa, de 23 anos, na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. A sentença foi proferida em sessão realizada no dia 13 de abril e acolheu integralmente a denúncia apresentada pelo Ministério Público da Bahia (MPBA).
Jaqueline foi morta a tiros no portão de casa por Wesley dos Santos Aguiar. O crime ocorreu em fevereiro de 2019, no bairro Patagônia, e foi motivado por rivalidade entre facções criminosas.
A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia
De acordo com as investigações, Jaqueline estava em casa quando dois adolescentes chegaram à residência, por volta das 22h, pedindo água. Um deles estava em uma moto e o outro, em uma bicicleta. A vítima entrou na casa, serviu a água e pediu à cunhada que levasse a bebida até os rapazes.
Pouco depois, a cunhada foi ao banheiro tomar banho, momento em que ouviu os disparos contra a vítima. Em depoimento, a mulher afirmou que os dois filhos de Jaqueline viram a mãe ensanguentada após o ataque.
Segundo a testemunha, Jaqueline havia sido casada com um traficante conhecido como Jequié, integrante da quadrilha “Tudo 2”. O segundo marido da vítima estava preso à época do crime.
A denúncia do MPBA foi recebida pela Justiça em julho de 2019, e o réu foi citado em outubro do mesmo ano. Após a fase de instrução processual e a decisão de pronúncia, o caso foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
O Conselho de Sentença determinou a execução imediata da pena, que será cumprida inicialmente em regime fechado.