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Mulher dá à luz 12º filho no terminal rodoviário de Ilhéus e mobiliza passageiros

Gestante foi assistida por equipe do SAMU após o nascimento da criança em área pública

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 23 de abril de 2026 às 19:16

Mulher estaria teria dado a luz no chão da rodoviaria Crédito: Redes Sociais

Uma mulher entrou em trabalho de parto e deu à luz no terminal rodoviário de Ilhéus, no Sul da Bahia, na manhã desta quinta-feira (23). O caso, que mobilizou passageiros e funcionários do local, foi registrado em vídeos que circularam rapidamente pelas redes sociais.

De acordo com informações da Prefeitura de Ilhéus, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) foi acionado para prestar socorro à gestante. Ao chegar ao terminal, os socorristas constataram que o bebê já havia nascido. A equipe realizou os procedimentos de estabilização e os primeiros cuidados de forma emergencial ainda no local.

Após o atendimento inicial, mãe e filho foram encaminhados para o Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, unidade de referência na região. Em nota oficial, a Secretaria Municipal de Saúde informou que ambos receberam assistência humanizada e passam bem, permanecendo sob observação médica para os exames de rotina.

A identidade da paciente não foi divulgada pelas autoridades. No entanto, foi confirmado que a mulher já possui outros 11 filhos, sendo este o seu 12º parto.

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Tags:

Rodoviária Grávida Ilhéus dar À luz

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