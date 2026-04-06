CIÊNCIA

Astronautas podem fazer sexo e engravidar no espaço? Espermatozoides ficam desorientados com gravidade

Microgravidade e radiação podem afetar desde a fecundação até o início da gestação



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 6 de abril de 2026 às 15:51

Estudos mostram que gerar vida fora da Terra é possível — mas cheio de desafios científicos Crédito: Freepik

Com o avanço das missões espaciais e o crescente interesse em viver fora da Terra, cientistas passaram a investigar uma questão curiosa, e essencial para o futuro: seria possível gerar vida no espaço?

Um estudo recente publicado na revista Communications Biology analisou como a microgravidade pode afetar a reprodução, especialmente o comportamento dos espermatozóides e o desenvolvimento inicial de embriões.

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Microgravidade pode “confundir” os espermatozoides

Para entender os efeitos do ambiente espacial, pesquisadores simularam condições semelhantes às encontradas no corpo humano. Nesse cenário, células reprodutivas de humanos, camundongos e porcos foram observadas em microgravidade.

Os resultados indicam que o principal impacto está na orientação dos espermatozoides. Eles continuam se movendo, mas têm dificuldade em encontrar o caminho até o óvulo.

Entre os efeitos observados:

Dificuldade de navegação

Menor eficiência para alcançar o óvulo

Quando os cientistas adicionaram progesterona, hormônio que atua como um “guia” no organismo, houve melhora no desempenho, sugerindo que sinais químicos podem ajudar a compensar essa desorientação.

Desenvolvimento embrionário também é afetado

O estudo também analisou o que acontece após a fecundação. A formação de embriões ainda ocorre em microgravidade, mas com limitações.Os principais achados incluem:

Redução na eficiência da fecundação

Atrasos no desenvolvimento embrionário

Nos testes com camundongos, exposições curtas ainda permitiram o desenvolvimento inicial. Já períodos mais longos mostraram impactos negativos mais evidentes. Em porcos, os efeitos foram ainda mais acentuados.

Radiação espacial levanta novos alertas

Além da microgravidade, a radiação cósmica também representa um desafio. Um estudo com camundongos avaliou a exposição contínua a baixos níveis de radiação, semelhantes aos do espaço.

Os resultados apontaram:

Maior risco de interrupção precoce da gestação

Alterações na placenta