CRIME

Adolescente grávida mata namorado após discussão por ciúmes na Bahia

Jovem afirma que era vítima de violência doméstica

Esther Morais

Publicado em 23 de abril de 2026 às 08:57

Adolescente grávida mata namorado após discussão por ciúmes na Bahia Crédito: Reprodução / Redes sociais

Uma adolescente de 17 anos, grávida de quatro meses, matou o namorado, de 23 anos, com um golpe de arma branca na quarta-feira (22), na cidade de Macarani, no sudoeste baiano. A jovem afirma que era vítima de violência doméstica, e o caso ocorreu após uma discussão por ciúmes, conforme informações da TV Sudoeste.

Gustavo Silva Oliveira chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Já a suspeita, que não teve a identidade divulgada por ser menor de idade, foi conduzida por policiais militares, acompanhada de um responsável legal, para a unidade policial.

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Ela segue custodiada à disposição da Vara da Criança e do Adolescente. Os policiais também apresentaram o objeto utilizado no crime.