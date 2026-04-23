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Adolescente grávida mata namorado após discussão por ciúmes na Bahia

Jovem afirma que era vítima de violência doméstica

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de abril de 2026 às 08:57

Adolescente grávida mata namorado após discussão por ciúmes na Bahia
Adolescente grávida mata namorado após discussão por ciúmes na Bahia Crédito: Reprodução / Redes sociais

Uma adolescente de 17 anos, grávida de quatro meses, matou o namorado, de 23 anos, com um golpe de arma branca na quarta-feira (22), na cidade de Macarani, no sudoeste baiano. A jovem afirma que era vítima de violência doméstica, e o caso ocorreu após uma discussão por ciúmes, conforme informações da TV Sudoeste.

Gustavo Silva Oliveira chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Já a suspeita, que não teve a identidade divulgada por ser menor de idade, foi conduzida por policiais militares, acompanhada de um responsável legal, para a unidade policial.

Baralho Lilás

Baralho identifica principais foragidos da Bahia por SSP/BA
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Baralho identifica principais foragidos da Bahia por SSP/BA

Ela segue custodiada à disposição da Vara da Criança e do Adolescente. Os policiais também apresentaram o objeto utilizado no crime.

A 1ª Delegacia Territorial (DT/Itapetinga) lavrou um Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional. Guias para perícia e remoção foram expedidas, e diligências, bem como oitivas, estão sendo realizadas para o esclarecimento do caso.

Tags:

Crime

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