Criminosos se passam por agentes municipais para aplicar 'golpe do vale-gás' na Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 24 de abril de 2026 às 21:09
Moradores dos loteamentos Vila América e Comveima, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, foram alvo de uma tentativa de golpe. Segundo a Coordenação Municipal da Defesa Civil (Compdec), os residentes receberam visitas de pessoas que estariam se apresentando como agentes da Defesa Civil do município para solicitar informações e documentos que, segundo eles, seriam utilizados na realização de cadastro no Centro de Referência de Assistência Social (Cras).
Desconfiados, os moradores procuraram a Compdec para saber se havia agentes do órgão realizando algum tipo de pesquisa na cidade. Conforme a coordenadora da Defesa Civil, Rosângela Freitas, os “falsos agentes” disseram que o procedimento permitiria ao morador receber um “vale-gás” e ter acesso a programas habitacionais, mencionando também o Minha Casa, Minha Vida.
A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia
De acordo com Rosângela Freitas, a Defesa Civil não atua realizando cadastros de porta em porta e não solicita documentos sem procedimento oficial. Segundo a prefeitura, os servidores das secretarias municipais só atuam em situações regulares e devidamente identificados.
A recomendação é manter a cautela: se alguém disser que é da Defesa Civil, mas não estiver fardado e seguindo o padrão de identificação e procedimento oficial, deve ser tratado como suspeito. Caso o atendimento seja relativo a benefícios sociais e encaminhamentos, o ideal é ir pessoalmente a uma das unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) para verificar se a situação procede.