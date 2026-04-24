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Criminosos se passam por agentes municipais para aplicar 'golpe do vale-gás' na Bahia

Os “falsos agentes” disseram que o procedimento permitiria ao morador receber um “vale-gás” e ter acesso ao Minha Casa, Minha Vida

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de abril de 2026 às 21:09

Vitória da Conquista
Vitória da Conquista Crédito: PMVC

Moradores dos loteamentos Vila América e Comveima, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, foram alvo de uma tentativa de golpe. Segundo a Coordenação Municipal da Defesa Civil (Compdec), os residentes receberam visitas de pessoas que estariam se apresentando como agentes da Defesa Civil do município para solicitar informações e documentos que, segundo eles, seriam utilizados na realização de cadastro no Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Desconfiados, os moradores procuraram a Compdec para saber se havia agentes do órgão realizando algum tipo de pesquisa na cidade. Conforme a coordenadora da Defesa Civil, Rosângela Freitas, os “falsos agentes” disseram que o procedimento permitiria ao morador receber um “vale-gás” e ter acesso a programas habitacionais, mencionando também o Minha Casa, Minha Vida.

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia

Neblina em Vitória da Conquista no início deste ano por Reprodução/TV Bahia
Vitória da Conquista já registrou 6,5 ºC  por Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista
Cidade fica no centro-sul baiano  por Divulgação PMVC
Cidade fica a cerca de 500 quilômetros de Salvador por Divulgação/Prefeitura
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
Vitória da Conquista por PMVC
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Neblina em Vitória da Conquista no início deste ano por Reprodução/TV Bahia

De acordo com Rosângela Freitas, a Defesa Civil não atua realizando cadastros de porta em porta e não solicita documentos sem procedimento oficial. Segundo a prefeitura, os servidores das secretarias municipais só atuam em situações regulares e devidamente identificados.

A recomendação é manter a cautela: se alguém disser que é da Defesa Civil, mas não estiver fardado e seguindo o padrão de identificação e procedimento oficial, deve ser tratado como suspeito. Caso o atendimento seja relativo a benefícios sociais e encaminhamentos, o ideal é ir pessoalmente a uma das unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) para verificar se a situação procede.

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