SUDOESTE

Criminosos se passam por agentes municipais para aplicar 'golpe do vale-gás' na Bahia

Os “falsos agentes” disseram que o procedimento permitiria ao morador receber um “vale-gás” e ter acesso ao Minha Casa, Minha Vida

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de abril de 2026 às 21:09

Vitória da Conquista Crédito: PMVC

Moradores dos loteamentos Vila América e Comveima, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, foram alvo de uma tentativa de golpe. Segundo a Coordenação Municipal da Defesa Civil (Compdec), os residentes receberam visitas de pessoas que estariam se apresentando como agentes da Defesa Civil do município para solicitar informações e documentos que, segundo eles, seriam utilizados na realização de cadastro no Centro de Referência de Assistência Social (Cras).



Desconfiados, os moradores procuraram a Compdec para saber se havia agentes do órgão realizando algum tipo de pesquisa na cidade. Conforme a coordenadora da Defesa Civil, Rosângela Freitas, os “falsos agentes” disseram que o procedimento permitiria ao morador receber um “vale-gás” e ter acesso a programas habitacionais, mencionando também o Minha Casa, Minha Vida.

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia 1 de 8

De acordo com Rosângela Freitas, a Defesa Civil não atua realizando cadastros de porta em porta e não solicita documentos sem procedimento oficial. Segundo a prefeitura, os servidores das secretarias municipais só atuam em situações regulares e devidamente identificados.