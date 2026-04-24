CILADA

Mulher é atraída com proposta de emprego e acaba sendo vítima de cárcere e tortura em Feira de Santana

Vítima foi agredida com socos e ameaçada com um facão

Nauan Sacramento

Publicado em 24 de abril de 2026 às 20:25

Mulher teria sido vítima de carcere privado após aceitar proposta de trabalho Crédito: Divulgação

Um homem de 49 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (24), no bairro Brasília, em Feira de Santana, sob a acusação de estupro e cárcere privado. O crime, que ocorreu no dia 10 de abril, teve como vítima uma mulher contratada pelo suspeito para realizar serviços domésticos em um imóvel no bairro Serraria Brasil.

As investigações conduzidas pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) revelaram detalhes brutais do ataque. Segundo a polícia, a vítima foi atraída sob o pretexto de uma faxina, mas, ao chegar ao local, foi impedida de sair, abusada sexualmente e torturada. O relato aponta que ela sofreu agressões físicas com socos e com um facão durante o período em que foi mantida refém.

O suspeito foi localizado em sua residência e não ofereceu resistência, sendo conduzido à sede da Deam, onde foi formalizado o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Ele passou por exames de corpo de delito e permanece custodiado, aguardando transferência para o sistema prisional, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.