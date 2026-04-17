NO MEIO DA RUA

Mulheres mortas por PM que usou viatura no crime ligaram para a polícia antes de serem executadas

Vítimas foram baleadas à queima-roupa menos de 20 minutos após pedido de socorro

Wendel de Novais

Publicado em 17 de abril de 2026 às 12:44

PM usou viatura e executou mulheres na frente dos colegas Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Uma chamada feita à Polícia Militar foi um dos últimos atos vida do casal de mulheres executadas em Cariacica, em Vitória. De acordo com informações do g1, Às 9h46 do dia 8 de abril, Francisca Chaguiana Dias Viana, de 31 anos, acionou o 190 em busca de ajuda. Menos de 20 minutos depois, ela seria morta a tiros junto com a companheira Daniele Toneto, 45, no meio da rua e na presença de uma equipe de policiais.

Os tiros que mataram as duas foram feitos pelo policial militar Luiz Gustavo Xavier do Vale, ex-companheiro de uma vizinha das vítimas, com quem haviam se envolvido em um desentendimento. Uma das linhas de investigação aponta que a motivação pode estar ligada a uma discussão envolvendo o uso de ar-condicionado.

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A informação sobre a ligação foi confirmada pela irmã da vítima, que ficou com o celular de Francisca após o crime. Cerca de 16 minutos depois da chamada, às 10h02, uma viatura da Polícia Militar chegou ao bairro. Francisca chegou a acenar para os agentes. Menos de um minuto depois, às 10h03, o cabo Luiz Gustavo aparece acompanhado de outros quatro policiais, caminhando em direção ao casal.

As vítimas estavam sentadas em frente a uma residência quando foram surpreendidas. Imagens obtidas pela TV Gazeta mostram o momento em que os agentes descem da viatura e, em seguida, o militar saca a arma e começa a atirar. Uma das mulheres foi atingida primeiro e caiu no local. A outra tentou fugir correndo pela rua, mas foi perseguida e baleada pelo policial, que continuou efetuando disparos até alcançá-la.

Após os tiros, o suspeito se aproxima de um colega e aparenta discutir. Nas imagens, o outro policial leva as mãos à cabeça, enquanto o autor dos disparos parece retirar o colete balístico. Testemunhas relatam que o episódio teria sido precedido por uma série de conflitos entre as vítimas e a ex-companheira do policial. As três moravam no mesmo prédio, em andares diferentes, e já vinham brigando.

Moradores afirmam que houve ameaças e discussões ao longo do dia, inicialmente relacionadas ao uso de ar-condicionado e suspeitas de furto de energia. Na manhã do crime, uma nova briga teria escalado para ofensas envolvendo o filho que a ex-mulher do policial tem com ele. Diante da situação, ela teria acionado o militar, que estava fardado e em horário de serviço.