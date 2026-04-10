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PM em serviço usa viatura para intervir em briga da ex-esposa e mata casal de mulheres a tiros

Crime foi registrado em vídeo e aconteceu em via pública

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de abril de 2026 às 09:51

PM usou viatura e executou mulheres na frente dos colegas
PM usou viatura e executou mulheres na frente dos colegas Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Duas mulheres identificadas como Daniele Toneto e Francisca Chaguiana Dias Viana foram mortas a tiros na manhã desta quarta-feira (8), na região metropolitana de Vitória, em um crime que tem como principal suspeito um cabo da Polícia Militar que estava em serviço no momento dos disparos.

As vítimas estavam sentadas em frente a uma residência quando foram surpreendidas pela chegada de uma viatura policial. Imagens obtidas pela TV Gazeta mostram o momento em que os agentes descem do veículo e, pouco depois, o policial saca a arma e atira contra o casal.

PM usou viatura e executou mulheres na frente dos colegas

PM usou viatura e executou mulheres na frente dos colegas por Reprodução/TV Gazeta
PM usou viatura e executou mulheres na frente dos colegas por Reprodução/TV Gazeta
PM usou viatura e executou mulheres na frente dos colegas por Reprodução/TV Gazeta
PM usou viatura e executou mulheres na frente dos colegas por Reprodução/TV Gazeta
PM usou viatura e executou mulheres na frente dos colegas por Reprodução/TV Gazeta
PM usou viatura e executou mulheres na frente dos colegas por Reprodução/TV Gazeta
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PM usou viatura e executou mulheres na frente dos colegas por Reprodução/TV Gazeta

Uma das mulheres foi atingida primeiro e caiu no local. A outra ainda tentou escapar, correndo pela rua, mas foi perseguida pelo militar, que efetuou novos disparos até alcançá-la do outro lado da via. Após os tiros, o suspeito se aproxima de outro policial e aparenta discutir. Nas imagens, o colega leva as mãos à cabeça enquanto o autor dos disparos parece retirar o colete balístico.

De acordo com relatos de testemunhas, o crime pode ter sido motivado por um conflito familiar envolvendo a ex-esposa do policial e as vítimas, que mantinham um relacionamento e residiam no mesmo prédio que ela, em andares diferentes.

Moradores afirmam que, horas antes do crime, houve ameaças e discussões. A tensão teria começado por um desentendimento envolvendo o uso de ar-condicionado e suspeitas de furto de energia elétrica. Ainda segundo testemunhas, na manhã do crime, uma nova discussão ocorreu e teria evoluído para ofensas relacionadas ao filho que a ex-companheira do policial tem com ele.

Diante da situação, ela teria acionado o militar, que estava fardado e em horário de trabalho. Depois da ação, o suspeito foi conduzido por colegas até uma delegacia da região metropolitana. A arma utilizada foi apreendida e ele deve prestar depoimento à Polícia Civil.

A área do crime foi isolada para realização da perícia, enquanto familiares das vítimas ainda não haviam comparecido ao local até o momento do registro da ocorrência. O caso segue sob investigação.

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Tags:

Crime pm Preso Casal Morto Usou Viatura

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