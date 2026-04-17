FATALIDADE

Alice Ribeiro, repórter da Band que morreu após grave acidente, deixa filho de apenas 9 meses

Jornalista teve morte cerebral confirmada nesta quinta (16)

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de abril de 2026 às 10:58

Alice Ribeiro deixa filho de 9 meses Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A repórter Alice Ribeiro, de 35 anos, teve a morte confirmada na noite desta quinta-feira (17). A funcionária da emissora Band Minas deixa um filho de apenas nove meses. Ela havia retornado às suas funções há cerca de dois meses, após o período de licença-maternidade.

Alice sofreu um acidente de carro na tarde de quarta-feira (15), em Belo Horizonte. Ela estava no veículo com o cinegrafista Rodrigo Lapa, de 49 anos, quando foram atingidos por um caminhão. A colisão ocorreu em um trecho da BR-381, em Sabará.

Alice Ribeiro 1 de 8

Rodrigo Lapa morreu no local do acidente. A repórter chegou a receber atendimento médico no Hospital João XXIII. Ela deu entrada na unidade com traumatismo craniano e múltiplas fraturas, segundo informações do portal g1. Na manhã desta quinta-feira, foi iniciado o protocolo de morte encefálica, finalizado à noite, com a constatação da perda irreversível das funções cerebrais.

Em nota, a emissora lamentou a morte de Alice. "A Band Minas, em luto, lamenta a partida precoce de Alice e afirma que está prestando toda a assistência à família da repórter", informou.