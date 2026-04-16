LUTO

Morre repórter da Band após grave acidente em estrada de Minas Gerais

Jornalista Alice Ribeiro, da Band Minas, estava internada em estado grave após colisão na BR-381

Heider Sacramento

Publicado em 16 de abril de 2026 às 23:14

Alice Ribeiro morreu após grave acidente na BR-381 Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A televisão mineira está de luto. Morreu nesta quinta-feira (16) a jornalista Alice Ribeiro, repórter da Band Minas, após um grave acidente de carro na BR-381, em Minas Gerais.

A informação foi confirmada pela Polícia Militar de Minas Gerais. Alice tinha 35 anos e estava internada em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Alice Ribeiro 1 de 8

Segundo as primeiras informações, a jornalista sofreu o acidente na tarde de quarta-feira (15), quando retornava de uma gravação. Após a colisão, ela foi socorrida e levada para a unidade hospitalar da capital mineira, referência em atendimentos de alta complexidade.

A confirmação da morte de Alice Ribeiro provocou forte repercussão entre colegas de profissão, telespectadores e profissionais da imprensa. Reconhecida pelo trabalho em Minas Gerais, a repórter era rosto frequente nas coberturas da emissora e vinha consolidando trajetória no jornalismo televisivo.