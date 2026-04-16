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‘Bye, Jordan!’ Jordana é eliminada do BBB 26 em paredão decisivo na reta final

Sister deixa o reality em semana turbo após enfrentar berlinda intensa e perde chance de chegar à final

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de abril de 2026 às 22:40

Jordana Morais foi eliminada do BBB 26 em paredão decisivo e se despediu da reta final do reality
Jordana foi eliminada em paredão decisivo e se despediu da reta final do reality Crédito: Divulgação

A reta final do BBB 26 ficou ainda mais acelerada. Na noite desta terça-feira (16), Jordana foi eliminada do reality show e se despediu da disputa milionária após enfrentar um paredão decisivo em plena semana turbo.

A sister recebeu 71,80% da média dos votos e teve a trajetória encerrada a poucos passos da grande final. O resultado movimentou as redes sociais e confirmou uma das eliminações mais comentadas dos últimos dias.

A votação foi marcada por forte mobilização das torcidas e clima tenso entre os fãs do programa. Jordana vinha enfrentando resistência nas últimas semanas e acabou deixando a competição justamente na fase mais importante da temporada.

Jordana (BBB 26)

Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Jordana relatou ter sido assediada por Pedro no BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tadeu Schmidt e Jordana após a saída de Pedro do BBB 26 por Reprodução/Globo
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Jordana (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
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Jordana, participante do BBB 26 por Reprodução/Globo

Com personalidade forte e postura direta, ela se tornou uma das jogadoras mais debatidas da edição. A berlinda começou a ser desenhada após a vitória de Leandro Boneco na Prova do Líder. Com o poder nas mãos, ele indicou Jordana diretamente ao paredão.

Na sequência, a votação da casa completou a disputa com outros participantes, formando uma berlinda de alta tensão que terminou com a saída da sister.

Desde o início do jogo, Jordana se destacou pela leitura estratégica e participação ativa nas articulações da casa. A sister esteve envolvida em decisões importantes e soube se manter relevante ao longo da temporada.

Ela também enfrentou paredões anteriores e conseguiu sobreviver em momentos críticos, demonstrando força nas votações populares.

Ao longo da edição, Jordana ainda teve papel importante em dinâmicas estratégicas, incluindo contragolpes e formações de paredão que mudaram os rumos do reality.

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