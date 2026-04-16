BBB 26: Equipe de Jordana se manifesta após irmão detonar a Globo e causar polêmica

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Heider Sacramento
Publicado em 16 de abril de 2026 às 20:40
Em plena reta final do BBB 26, Jordana Morais voltou ao centro das atenções fora da casa por um motivo inesperado. Na noite desta quinta-feira (16), falas do irmão da sister, Honorato Morais, repercutiram nas redes sociais após críticas direcionadas à TV Globo e à direção do reality.
Com o nome da participante em destaque às vésperas de uma votação decisiva, a equipe oficial de Jordana decidiu se pronunciar publicamente para conter a crise e afastar qualquer associação com os comentários.
O episódio começou quando Honorato comentou a trajetória da irmã no programa e mencionou opiniões recebidas nas redes sociais. “Não curtia assistir BBB, assisti o primeiro e voltei a ver esse porque minha irmã está lá. Não sei como funciona o trâmite, só vejo o que as pessoas comentam. Entrei nessa para torcer, para ajudar, para tentar defender minha irmã”, afirmou.
Na sequência, ele mencionou comparações envolvendo Boninho, ex-diretor do reality. “Vejo muita gente dizendo que, se fosse o Boninho, a Jordana era campeã. Não sou eu que estou falando, é o povo”, disse.
As declarações rapidamente dividiram opiniões entre internautas. Parte do público criticou o momento das falas, justamente quando Jordana enfrenta um dos paredões mais importantes da temporada.
Jordana (BBB 26)
Outros fãs demonstraram preocupação com possíveis impactos negativos para a imagem da sister e com o desgaste junto à emissora.
Diante da repercussão, o perfil oficial da participante divulgou nota para esclarecer que não possui relação com posicionamentos feitos por terceiros, inclusive familiares.“Pessoal, passando para esclarecer um ponto importante: A equipe da Jordana não tem qualquer controle sobre publicações feitas por terceiros, incluindo familiares. Os posicionamentos que estão circulando não representam a nossa visão e nem o trabalho que estamos conduzindo aqui fora”, informou.
Em seguida, o comunicado reforçou o foco total no jogo. “Seguimos focados no jogo da Jordana com responsabilidade e respeito”, declarou.
Enquanto a movimentação acontece fora da casa, Jordana segue concentrada na disputa milionária dentro do confinamento. A sister enfrenta um momento crucial no reality e depende da votação popular para continuar na competição.