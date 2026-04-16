REALITY SHOW

BBB 26: Equipe de Jordana se manifesta após irmão detonar a Globo e causar polêmica

Declarações de familiar da sister repercutiram nas redes em plena noite de Paredão e perfil oficial precisou agir

Heider Sacramento

Publicado em 16 de abril de 2026 às 20:40

Jordana no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

Em plena reta final do BBB 26, Jordana Morais voltou ao centro das atenções fora da casa por um motivo inesperado. Na noite desta quinta-feira (16), falas do irmão da sister, Honorato Morais, repercutiram nas redes sociais após críticas direcionadas à TV Globo e à direção do reality.

Com o nome da participante em destaque às vésperas de uma votação decisiva, a equipe oficial de Jordana decidiu se pronunciar publicamente para conter a crise e afastar qualquer associação com os comentários.

O episódio começou quando Honorato comentou a trajetória da irmã no programa e mencionou opiniões recebidas nas redes sociais. “Não curtia assistir BBB, assisti o primeiro e voltei a ver esse porque minha irmã está lá. Não sei como funciona o trâmite, só vejo o que as pessoas comentam. Entrei nessa para torcer, para ajudar, para tentar defender minha irmã”, afirmou.

Na sequência, ele mencionou comparações envolvendo Boninho, ex-diretor do reality. “Vejo muita gente dizendo que, se fosse o Boninho, a Jordana era campeã. Não sou eu que estou falando, é o povo”, disse.

As declarações rapidamente dividiram opiniões entre internautas. Parte do público criticou o momento das falas, justamente quando Jordana enfrenta um dos paredões mais importantes da temporada.

Jordana (BBB 26) 1 de 6

Outros fãs demonstraram preocupação com possíveis impactos negativos para a imagem da sister e com o desgaste junto à emissora.

Diante da repercussão, o perfil oficial da participante divulgou nota para esclarecer que não possui relação com posicionamentos feitos por terceiros, inclusive familiares.“Pessoal, passando para esclarecer um ponto importante: A equipe da Jordana não tem qualquer controle sobre publicações feitas por terceiros, incluindo familiares. Os posicionamentos que estão circulando não representam a nossa visão e nem o trabalho que estamos conduzindo aqui fora”, informou.

Em seguida, o comunicado reforçou o foco total no jogo. “Seguimos focados no jogo da Jordana com responsabilidade e respeito”, declarou.