Apresentadora deixa a Band após fim de programa diário e recusa nova proposta da emissora

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Heider Sacramento
Publicado em 16 de abril de 2026 às 19:06
A mudança nos bastidores da Band ganhou mais um capítulo nesta semana. Após o encerramento do programa Melhor da Noite, Pâmela Lucciola decidiu deixar oficialmente a emissora e não aceitou uma nova proposta feita pelo canal.
Segundo informações divulgadas pelo colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a apresentadora preferiu seguir em São Paulo, onde pretende investir em novos projetos profissionais.
A emissora teria sugerido o retorno de Pâmela para a filial baiana, onde ela iniciou a trajetória na televisão. A comunicadora, porém, optou por continuar na capital paulista.
Apesar da recusa, a relação entre as partes segue positiva, e a Band ainda estaria nos planos futuros da apresentadora. Pâmela Lucciola começou a carreira na TV baiana antes de ser chamada para São Paulo. Na Band nacional, ganhou projeção ao assumir funções importantes na grade da emissora.
Pâmela Lucciola
Ela chegou para substituir Glenda Kozlowski no Melhor da Noite e depois também foi escalada como substituta de Catia Fonseca no Melhor da Tarde. Posteriormente, retornou ao programa noturno, dividindo apresentação com Felipeh Campos.
O Melhor da Noite acabou sendo encerrado pela Band após resultados abaixo do esperado na audiência, segundo informações do portal Notícias da TV.
Com o fim da atração, Felipeh Campos também deixou a empresa e assinou contrato com o SBT. A decisão de permanecer em São Paulo indica que Pâmela busca consolidar a carreira em rede nacional e explorar oportunidades fora da TV tradicional.