NÃO RENOVOU!

Apresentadora deixa a Band após fim de programa diário e recusa nova proposta da emissora

Pâmela Lucciola encerrou contrato depois do cancelamento do Melhor da Noite e decidiu permanecer em São Paulo

Heider Sacramento

Publicado em 16 de abril de 2026 às 19:06

Pâmela Lucciola deixou a Band após o fim do Melhor da Noite e recusou proposta para voltar à Bahia Crédito: Reprodução

A mudança nos bastidores da Band ganhou mais um capítulo nesta semana. Após o encerramento do programa Melhor da Noite, Pâmela Lucciola decidiu deixar oficialmente a emissora e não aceitou uma nova proposta feita pelo canal.

Segundo informações divulgadas pelo colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a apresentadora preferiu seguir em São Paulo, onde pretende investir em novos projetos profissionais.

A emissora teria sugerido o retorno de Pâmela para a filial baiana, onde ela iniciou a trajetória na televisão. A comunicadora, porém, optou por continuar na capital paulista.

Apesar da recusa, a relação entre as partes segue positiva, e a Band ainda estaria nos planos futuros da apresentadora. Pâmela Lucciola começou a carreira na TV baiana antes de ser chamada para São Paulo. Na Band nacional, ganhou projeção ao assumir funções importantes na grade da emissora.

Pâmela Lucciola 1 de 6

Ela chegou para substituir Glenda Kozlowski no Melhor da Noite e depois também foi escalada como substituta de Catia Fonseca no Melhor da Tarde. Posteriormente, retornou ao programa noturno, dividindo apresentação com Felipeh Campos.

O Melhor da Noite acabou sendo encerrado pela Band após resultados abaixo do esperado na audiência, segundo informações do portal Notícias da TV.