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BBB 26 define primeiro finalista nesta sexta (17); veja como será a prova decisiva

Após eliminação que forma Top 4, reality acelera reta final e revela primeiro nome garantido na decisão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de abril de 2026 às 22:20

O BBB 26 revela nesta sexta-feira (17) o primeiro finalista da temporada Crédito: Reprodução

A reta final do BBB 26 entrou no modo turbo de vez. Depois da eliminação desta quinta-feira (16), que define oficialmente o Top 4 da temporada, o programa já realiza nesta sexta-feira (17) uma nova disputa decisiva: a prova que vai consagrar o primeiro finalista da edição.

A informação foi confirmada no Mesacast BBB, atração digital do reality que contou com a participação de Ed Gama, Aline Patriarca, Foquinha e Vinicius Nascimento. Segundo o programa, a disputa que define quem garante vaga direta na final será realizada em duas etapas.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
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Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Tradicionalmente, a dinâmica costuma envolver provas de resistência, especialmente nesta fase do jogo. Porém, nesta temporada, o formato deve sofrer adaptações. O Ministério Público Federal notificou a TV Globo e recomendou o fim de restrições consideradas mais extremas dentro do reality.

Entre os pontos citados, provas com duração superior a três horas devem ser interrompidas, além da necessidade de pausas para descanso, alimentação e hidratação dos participantes.

Com isso, desafios longos e exaustivos tendem a ganhar novo formato nesta reta final.

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