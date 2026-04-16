RETA FINAL

BBB 26 define primeiro finalista nesta sexta (17); veja como será a prova decisiva

Após eliminação que forma Top 4, reality acelera reta final e revela primeiro nome garantido na decisão

Heider Sacramento

Publicado em 16 de abril de 2026 às 22:20

O BBB 26 revela nesta sexta-feira (17) o primeiro finalista da temporada Crédito: Reprodução

A reta final do BBB 26 entrou no modo turbo de vez. Depois da eliminação desta quinta-feira (16), que define oficialmente o Top 4 da temporada, o programa já realiza nesta sexta-feira (17) uma nova disputa decisiva: a prova que vai consagrar o primeiro finalista da edição.

A informação foi confirmada no Mesacast BBB, atração digital do reality que contou com a participação de Ed Gama, Aline Patriarca, Foquinha e Vinicius Nascimento. Segundo o programa, a disputa que define quem garante vaga direta na final será realizada em duas etapas.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26 1 de 23

Tradicionalmente, a dinâmica costuma envolver provas de resistência, especialmente nesta fase do jogo. Porém, nesta temporada, o formato deve sofrer adaptações. O Ministério Público Federal notificou a TV Globo e recomendou o fim de restrições consideradas mais extremas dentro do reality.

E ainda teve SPOILER ? no finalzinhoooo do #MesacastBBB ?️ A prova que irá definir o primeiro finalista do #BBB26 será em duas etapas e o vencedor só será revelado no programa de amanhã! pic.twitter.com/9vJ3W9HmEL — Multishow (@multishow) April 16, 2026

Entre os pontos citados, provas com duração superior a três horas devem ser interrompidas, além da necessidade de pausas para descanso, alimentação e hidratação dos participantes.